Educadora boricua viajará al Polo Norte para investigar el cambio climático

Con una mochila de 40 libras a cuestas, la educadora puertorriqueña Karla López Calderón camina varias millas cada semana por los Trinity River Trails en Fort Worth, Texas, cerca de donde reside actualmente. Así se prepara para el mes que pasará en el Ártico colaborando con científicos que investigan el impacto del cambio climático en el Polo Norte.

López Calderón informó que comenzará mañana su expedición al Ártico, luego de haber sido seleccionada para ser parte de Polar STEAM, un programa que facilita la colaboración entre educadores, artistas, escritores e investigadores científicos, con el objetivo de ampliar el conocimiento de las regiones polares. La iniciativa es financiada por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y facilitada por la Universidad Estatal de Oregón.

“Mi expedición será del 17 de junio al 18 de julio. Estaré en la estación de Toolik (ubicada en el norte de Alaska), que es sólo para investigadores”, detalló López Calderón. “De ahí vamos a viajar más al norte, cruzando el Círculo Polar Ártico, y vamos a llegar a donde están los sensores para colectar la data. Serán días de 12 y 13 horas colectando datos y muestras y procesando todo en el laboratorio”.

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La ruta hacia los sensores incluye tramos en helicóptero y a pie, con mochilas cargadas de equipos especializados. Por eso ha estado entrenando.

Durante su mes en el Ártico, colaborará con investigadores de la Universidad de Michigan, liderados por la profesora de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Rose M. Cory, quien investiga el ciclo del carbono para comprender los procesos que controlan las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de suelos, arroyos y lagos.

“Soy la única hispana ahí”, dijo sobre el equipo con el que le tocará trabajar. “Me dijeron que están súper emocionados de poder contar con alguien que hable español”.

Una vez culmine su labor en el Ártico, López Calderón espera utilizar los conocimientos adquiridos allí para hacer un currículo sobre el cambio climático, en inglés y en español, para niños y jóvenes en edades escolares. “Estará visible en el website de Polar STEAM. Será gratis y cualquier persona en el mundo lo podrá acceder y así llegar a personas de escasos recursos y de otros países”, resaltó.

“Fue un proceso muy riguroso y competitivo”

Fue precisamente la falta de un currículo en español sobre cambio climático lo que motivó a la educadora boricua a entrar al programa.

López Calderón trabaja como vicepresidenta asociada de Programas en Girls Inc., institución sin fines de lucro del condado de Tarrant, en Texas, que sirve a niñas desde la escuela primaria hasta la secundaria a través de programas escolares y comunitarios, campamentos de verano, eventos de fin de semana y tutorías. Informó que la mayoría de las niñas atendidas son de bajos recursos y un 60% son de origen hispano o latinoamericano.

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En Girls, Inc., López Calderón lidera iniciativas de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), lo que incluye diseñar y ofrecer talleres de estas materias en escuelas y en las instalaciones de la organización.

Contó que supo de Polar STEAM por casualidad, cuando buscaba en internet un currículo sobre el cambio climático en español y no lo encontró, pero halló información sobre la iniciativa y le interesó. “Si no existe un currículo sobre el cambio climático en español, puedo aprender del tema con ellos y crearlo yo, así que solicité y le envié un ensayo con mi propuesta de crear un currículo en inglés y español”, relató López Calderón.

Varios meses y entrevistas después, fue aceptada en el programa. “Fue un proceso muy riguroso y competitivo porque solicitaron miles de educadores”, sostuvo López Calderón.

De Bayamón al Ártico

Nacida y criada en Bayamón, López Calderón desarrolló su interés por las ciencias y la medicina desde la niñez. “Mi mamá me compraba muñecas y yo jugaba a ser doctora, les tomaba la temperatura y les ponía curitas”, recordó. “Y cuando cogí la clase de química por primera en octavo grado en el Colegio de la Salle, me fascinó la ciencia y dije: ‘Esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida’”.

Completó un bachillerato en Ciencias Generales en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y un doctorado en Medicina en el Recinto de Ciencias Médicas de la misma institución. Luego, fue aceptada para hacer la residencia en psiquiatría en el John Peter Smith Hospital, en Fort Worth, Texas.

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Después de trabajar por varios años en instituciones que brindan servicio directo a pacientes psiquiátricos, incluyendo una sala de emergencias psiquiátricas para niños y adolescentes, sintió la inquietud de ayudar a estas poblaciones desde la prevención. “Los problemas de autoestima y la falta de propósito y de apoyo son cosas que no se arreglan con medicamentos”, apuntó.

Esa inquietud la llevó a convertirse en educadora y trabajar para Girls, Inc., cuya misión es dotar a las niñas de la confianza, las habilidades y el apoyo que necesitan para alcanzar sus metas. Como parte de esa labor, López Calderón busca que las niñas no solo aprendan de ciencias, sino que se motiven a seguir carreras en STEM.