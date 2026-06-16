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Calor, brisa y vegetación seca elevan el peligro de incendios forestales

El Servicio Nacional de Meteorología también anticipó aguaceros limitados y bruma leve por polvo del Sahara

16 de junio de 2026 - 7:46 AM

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Un comunicado de peligro de incendios permanece en efecto hasta las 4:00 p.m. para zonas del sur y oeste de la isla. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El calor, las ráfagas de viento y las condiciones secas continuarán este martes, en medio de un patrón que favorecerá un peligro elevado de incendios forestales, particularmente en sectores del sur y oeste de la isla.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), un comunicado de peligro de incendios permanece en efecto hasta las 4:00 p.m. para esas zonas, debido a la combinación de vegetación seca, baja actividad de lluvia y vientos que podrían facilitar que cualquier fuego se propague con rapidez.

“Las condiciones están favorables para que algún fuego se pueda esparcir”, advirtió María Novoa, del SNM, al señalar que una acción como lanzar un cigarrillo sobre pasto seco, por ejemplo en áreas del sur como Salinas, podría provocar una situación de riesgo.

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Ante ese panorama, exhrortó a la ciudadanía a evitar quemas al aire libre o actividades que puedan generar chispas, así como a reportar columnas de humo o incendios tan pronto sea seguro hacerlo.

Novoa indicó, además, que se espera un riesgo de calor elevado, con índices que podrían alcanzar los 100 grados Fahrenheit en algunos sectores. Por ello, recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar ropa de colores claros.

Por otro lado, señaló que la actividad de lluvia será limitada, aunque no se descarta el desarrollo de aguaceros dispersos en horas de la tarde, principalmente sobre el noroeste.

En cuanto al polvo del Sahara, Novoa explicó que este martes se mantendrán concentraciones leves sobre la región.

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Sin embargo, se espera que un área más densa llegue el jueves, con concentraciones moderadas que podrían persistir hasta el sábado.

En el panorama costero, el riesgo de corrientes marinas se mantendrá moderado para las playas expuestas del norte de Puerto Rico.

Novoa exhortó a los bañistas a ejercer precaución y a optar, en la medida posible, por playas con salvavidas o con bajo riesgo de corrientes.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoIncendios forestalescalor
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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