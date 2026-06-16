Calor, brisa y vegetación seca elevan el peligro de incendios forestales

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El calor, las ráfagas de viento y las condiciones secas continuarán este martes, en medio de un patrón que favorecerá un peligro elevado de incendios forestales, particularmente en sectores del sur y oeste de la isla.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), un comunicado de peligro de incendios permanece en efecto hasta las 4:00 p.m. para esas zonas, debido a la combinación de vegetación seca, baja actividad de lluvia y vientos que podrían facilitar que cualquier fuego se propague con rapidez.

“Las condiciones están favorables para que algún fuego se pueda esparcir”, advirtió María Novoa, del SNM, al señalar que una acción como lanzar un cigarrillo sobre pasto seco, por ejemplo en áreas del sur como Salinas, podría provocar una situación de riesgo.

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Ante ese panorama, exhrortó a la ciudadanía a evitar quemas al aire libre o actividades que puedan generar chispas, así como a reportar columnas de humo o incendios tan pronto sea seguro hacerlo.

Novoa indicó, además, que se espera un riesgo de calor elevado, con índices que podrían alcanzar los 100 grados Fahrenheit en algunos sectores. Por ello, recomendó mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar ropa de colores claros.

Por otro lado, señaló que la actividad de lluvia será limitada, aunque no se descarta el desarrollo de aguaceros dispersos en horas de la tarde, principalmente sobre el noroeste.

En cuanto al polvo del Sahara, Novoa explicó que este martes se mantendrán concentraciones leves sobre la región.

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Sin embargo, se espera que un área más densa llegue el jueves, con concentraciones moderadas que podrían persistir hasta el sábado.

En el panorama costero, el riesgo de corrientes marinas se mantendrá moderado para las playas expuestas del norte de Puerto Rico.