NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Buscan a hombre reportado como desaparecido en Río Piedras

Luis Abnel Reyes Ramos, de 23 años, fue visto por última vez en el residencial San Martín

14 de enero de 2026 - 9:47 PM

Luis Abnel Reyes Ramos, de 23 años, fue reportado como desaparecido por su pareja, Naomy Aponte Rodríguez, y descrito como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies 8 pulgadas de estatura y 157 libras de peso. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre cuyo paradero se desconoce desde la última vez que fue visto, el pasado 29 de diciembre en el residencial San Martín, en Río Piedras, es buscado por agentes adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, informó la Policía.

Luis Abnel Reyes Ramos, de 23 años, fue reportado como desaparecido por su pareja, Naomy Aponte Rodríguez, y descrito como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, de cinco pies con ocho pulgadas (5′8″) de estatura y 157 libras de peso.

La mujer indicó que Reyes Ramos salió a trabajar ese día y desde entonces se desconoce su paradero.

Como señas particulares tiene varios tatuajes, incluyendo una rosa en el lado derecho del cuello, una cruz en el brazo izquierdo y la imagen de Dios en el hombro derecho, entre otros. También tiene una cicatriz en el abdomen.

Luis Abnel Reyes Ramos, de 23 años, fue reportado como desaparecido por su pareja, Naomy Aponte Rodríguez, y descrito como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies 8 pulgadas de estatura y 157 libras de peso. (Suministrada)

Al momento de su desaparición vestía camisa negra y pantalón corto, ambos de la marca Nike, gorra negra con el logo de la marca Supreme y zapatillas deportivas color negro con medias blancas.

Cualquier persona que conozca del paradero de Reyes Ramos puede llamar a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020, o llamar a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.

También puede llamar a los agentes del CIC de San Juan al 787-793-1234, extensiones 2200 o 2201.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
