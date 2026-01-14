Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a joven de 19 años reportado como desaparecido en Miramar

Alexis Gabriel Rivera Gilbert fue visto por última vez el 30 de diciembre

14 de enero de 2026 - 10:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alexis Gabriel Rivera Gilbert fue visto por última vez el 30 de diciembre de 2025. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía busca dar con el paradero de un joven de 19 años que fue visto por última vez el 30 de diciembre en un edificio de Miramar, en Santurce.

RELACIONADAS

Según la requisitoria especial, Alexis Gabriel Rivera Gilbert fue reportado como desaparecido por una trabajadora social y descrito como de tez blanca, cabello y ojos marrones, con una estatura de cinco pies y ocho pulgadas (5′8″) y 140 libras de peso.

Rivera Gilbert participó de un programa de rehabilitación de la Fundación Rimas en las cárceles, confirmó la entidad a El Nuevo Día.

“El joven Alexis Gabriel Rivera Gilbert de 19 años fue un distinguido participante del programa ‘La Academia’ de Fundación Rimas, y como parte de muchos esfuerzos dirigidos a apoyarle se le coordinó empleo, donde laboró de manera ejemplar hasta su salida. El día 30 de diciembre salió del centro de trabajo y no regresó a culminar sus labores. Este hecho de inmediato fue notificado a los custodios del joven”, resaltó el director ejecutivo de la fundación, José Benítez, en declaraciones escritas.

“En el programa de este año se identificó a Alexis como uno de los muchachos estrella, un muchacho con una presencia super chula, una persona bien dada, lo veíamos como una historia de superación”, explicó, por su parte, Jorge Bracero, miembro de la Junta de Directores de la entidad.

Bracero añadió que el joven vivía en un hogar transitorio en Vega Baja, asignado por el Departamento de la Familia, tras alcanzar la mayoría de edad.

“Estábamos trabajando bien cercanos con el caso de él para poder apoyarlo en la libre comunidad y se le consiguió un trabajo en servicio al cliente básico” apuntó Bracero.

De acuerdo a Bracero, el joven de 19 años estuvo en la posición durante el mes de diciembre, pero “hace dos viernes atrás el muchacho toma su hora de almuerzo y no regresa”.

Previo a dejar la posición, Rivera Gilbert dejó el celular de la compañía en la oficina. Además, intentaron contactarlo por medio de un tío, quien indicó que no tenía conocimiento de su paradero. También intentaron en el hogar transitorio, y al no lograr contactarlo, se comunicaron con las autoridades.

Aunque Bracero no precisó el día exacto, sostuvo que Rivera Gilbert se comunicó con Benítez pocos días después.

“Recibió un mensaje dejándole saber que él (Rivera Gilbert) había tomado la decisión de no volver, que no estaba feliz con la decisión y que lo sentía mucho y que nos agradecía toda la ayuda que le brindamos, pero que él no podía seguir viviendo bajo las condiciones que lo tenían en el hogar (transitorio)”, expresó Bracero. “Esto a nosotros nos ha partido el alma”.

Al momento de su desaparición, Rivera Gilbert vestía una camisa negra con letras en color blanco que leen “Rimas”, pantalón mahón azul con detalles rojos y calzado deportivo retro de varios colores.

La Fundación Rimas tiene, como misión, inspirar a la nueva generación mediante la música, el deporte y el arte. A través de su programa “La Academia”, la fundación trabaja en el fortalecimiento de factores protectores en jóvenes en riesgo, promoviendo su desarrollo integral y acompañándolos en procesos de transición hacia oportunidades educativas, personales y laborales.

Si usted conoce el paradero de Rivera Gilbert, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el 787-343-2020, o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) en el 787-793-1234, ext. 2463 o 2464. También puede llamar a los agentes del CIC de San Juan al 787-793-1234, extensiones 2200 o 2201.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMenores desaparecidosMiramarSanturce
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
