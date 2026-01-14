Buscan a joven de 19 años reportado como desaparecido en Miramar

La Policía busca dar con el paradero de un joven de 19 años que fue visto por última vez el 30 de diciembre en un edificio de Miramar, en Santurce.

Según la requisitoria especial, Alexis Gabriel Rivera Gilbert fue reportado como desaparecido por una trabajadora social y descrito como de tez blanca, cabello y ojos marrones, con una estatura de cinco pies y ocho pulgadas (5′8″) y 140 libras de peso.

Rivera Gilbert participó de un programa de rehabilitación de la Fundación Rimas en las cárceles, confirmó la entidad a El Nuevo Día.

“El joven Alexis Gabriel Rivera Gilbert de 19 años fue un distinguido participante del programa ‘La Academia’ de Fundación Rimas, y como parte de muchos esfuerzos dirigidos a apoyarle se le coordinó empleo, donde laboró de manera ejemplar hasta su salida. El día 30 de diciembre salió del centro de trabajo y no regresó a culminar sus labores. Este hecho de inmediato fue notificado a los custodios del joven”, resaltó el director ejecutivo de la fundación, José Benítez, en declaraciones escritas.

“En el programa de este año se identificó a Alexis como uno de los muchachos estrella, un muchacho con una presencia super chula, una persona bien dada, lo veíamos como una historia de superación”, explicó, por su parte, Jorge Bracero, miembro de la Junta de Directores de la entidad.

Bracero añadió que el joven vivía en un hogar transitorio en Vega Baja, asignado por el Departamento de la Familia, tras alcanzar la mayoría de edad.

“Estábamos trabajando bien cercanos con el caso de él para poder apoyarlo en la libre comunidad y se le consiguió un trabajo en servicio al cliente básico” apuntó Bracero.

De acuerdo a Bracero, el joven de 19 años estuvo en la posición durante el mes de diciembre, pero “hace dos viernes atrás el muchacho toma su hora de almuerzo y no regresa”.

Previo a dejar la posición, Rivera Gilbert dejó el celular de la compañía en la oficina. Además, intentaron contactarlo por medio de un tío, quien indicó que no tenía conocimiento de su paradero. También intentaron en el hogar transitorio, y al no lograr contactarlo, se comunicaron con las autoridades.

Aunque Bracero no precisó el día exacto, sostuvo que Rivera Gilbert se comunicó con Benítez pocos días después.

“Recibió un mensaje dejándole saber que él (Rivera Gilbert) había tomado la decisión de no volver, que no estaba feliz con la decisión y que lo sentía mucho y que nos agradecía toda la ayuda que le brindamos, pero que él no podía seguir viviendo bajo las condiciones que lo tenían en el hogar (transitorio)”, expresó Bracero. “Esto a nosotros nos ha partido el alma”.

Al momento de su desaparición, Rivera Gilbert vestía una camisa negra con letras en color blanco que leen “Rimas”, pantalón mahón azul con detalles rojos y calzado deportivo retro de varios colores.

La Fundación Rimas tiene, como misión, inspirar a la nueva generación mediante la música, el deporte y el arte. A través de su programa “La Academia”, la fundación trabaja en el fortalecimiento de factores protectores en jóvenes en riesgo, promoviendo su desarrollo integral y acompañándolos en procesos de transición hacia oportunidades educativas, personales y laborales.