Apuñalan por la espalda a mujer frente a escuela en Ponce: lo que se sabe de la agresión

Una agresión grave se registró la noche del viernes en la avenida Ruberte, frente a la escuela Eugenia María de Hostos, en Ponce, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, una mujer de 43 años, residente del municipio, relató que mientras caminaba por la avenida fue atacada por un individuo, quien la hirió en la espalda con un objeto punzante.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada en un vehículo privado a un hospital del área, donde recibió atención médica. El profesional de turno diagnosticó una herida abierta en la zona media de la espalda.