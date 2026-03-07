Escalofriante secuestro en Mayagüez: la víctima de 23 años sobrevivió a horas de terror

Un caso de secuestro ocurrido el pasado 25 de febrero en el residencial Colombus Landing, en Mayagüez, derivó en la radicación de cargos y faltas contra seis personas, entre ellas cuatro adultos y dos menores de 17 años, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Ante la jueza superior Sinia Pérez Correa, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, los imputados enfrentaron el viernes la vista inicial de Regla 6, que concluyó con causa para arresto por delitos contemplados en el Código Penal y la Ley de Armas.

La Policía identificó a los cuatro adultos como: Alba T. Medina Durán (39), Deishla J. Rosa Matías (22) y Jiam M. Ramos Vega (22), residentes de Mayagüez, y Jennyshka M. Ramírez González (34), de Cabo Rojo. Además, están detenidos dos menores, de 17 años.

Los imputados enfrentan cargos por secuestro y tentativa de asesinato, según el Código Penal, además de violaciones a la Ley de Armas por portar un arma de fuego y municiones, y por apuntar con un arma, confirmó la Uniformada en un informe preliminar.

PUBLICIDAD

El reporte detalla que “los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2026 en el mencionado municipio, mientras (el joven de) 23 años, se encontraba en el Residencial Colombus Landing en Mayagüez, cuando fue sorprendido por los imputados, quienes, utilizando un arma de fuego, lo amenazaron, mediante intimidación. Posteriormente, lo trasladan al interior del complejo residencial, donde lo mantuvieron privado de su libertad en un apartamento, donde logra escapar”.

La investigación estuvo a cargo del agente Rubén Leclerc Cintrón, bajo la supervisión del sargento Duamel González, quien consultó con la fiscal Mayleen Colón, para la presentación del caso, en coordinación con la procuradora de menores Sandra Lebrón.

Tras evaluar la prueba correspondiente, la jueza le impusó una fianza de $700,000 a los adultos, que no prestaron, por lo que fueron fichados e ingresados en el Complejo Correccional de Ponce. En tanto, los menores fueron ingresados en una institución juvenil.

La vista preliminar fue pautada para el 20 de marzo.