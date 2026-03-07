Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Escalofriante secuestro en Mayagüez: la víctima de 23 años sobrevivió a horas de terror

Autoridades radican cargos contra seis personas por presuntamente privar de su libertad a un joven e intentar asesinarlo

7 de marzo de 2026 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue investigado por la Policía de Puerto Rico. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un caso de secuestro ocurrido el pasado 25 de febrero en el residencial Colombus Landing, en Mayagüez, derivó en la radicación de cargos y faltas contra seis personas, entre ellas cuatro adultos y dos menores de 17 años, confirmó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Ante la jueza superior Sinia Pérez Correa, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, los imputados enfrentaron el viernes la vista inicial de Regla 6, que concluyó con causa para arresto por delitos contemplados en el Código Penal y la Ley de Armas.

La Policía identificó a los cuatro adultos como: Alba T. Medina Durán (39), Deishla J. Rosa Matías (22) y Jiam M. Ramos Vega (22), residentes de Mayagüez, y Jennyshka M. Ramírez González (34), de Cabo Rojo. Además, están detenidos dos menores, de 17 años.

Los imputados enfrentan cargos por secuestro y tentativa de asesinato, según el Código Penal, además de violaciones a la Ley de Armas por portar un arma de fuego y municiones, y por apuntar con un arma, confirmó la Uniformada en un informe preliminar.

El reporte detalla que “los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2026 en el mencionado municipio, mientras (el joven de) 23 años, se encontraba en el Residencial Colombus Landing en Mayagüez, cuando fue sorprendido por los imputados, quienes, utilizando un arma de fuego, lo amenazaron, mediante intimidación. Posteriormente, lo trasladan al interior del complejo residencial, donde lo mantuvieron privado de su libertad en un apartamento, donde logra escapar”.

La investigación estuvo a cargo del agente Rubén Leclerc Cintrón, bajo la supervisión del sargento Duamel González, quien consultó con la fiscal Mayleen Colón, para la presentación del caso, en coordinación con la procuradora de menores Sandra Lebrón.

Tras evaluar la prueba correspondiente, la jueza le impusó una fianza de $700,000 a los adultos, que no prestaron, por lo que fueron fichados e ingresados en el Complejo Correccional de Ponce. En tanto, los menores fueron ingresados en una institución juvenil.

La vista preliminar fue pautada para el 20 de marzo.

“Con la radicación de estas denuncias, reiteramos nuestro compromiso con las víctimas, sus familiares y la ciudadanía en general. La violencia no tiene cabida en nuestra sociedad y será enfrentada con firmeza y determinación. Afirmamos que la impunidad no será tolerada”, dijo la Policía.

Tags
Breaking NewsTribunalesPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSecuestrosMayagüez
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 7 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: