Policía ocupa vehículo robado durante secuestro de menor en Barranquitas

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policiaca de Aibonito, Juan Bautista, indicó que también fue detenido el conductor del auto.

Bautista explicó que todo fue producto de una intervención de la Policía en Toa Baja en la mañana de hoy, miércoles.

“Arrestaron a una persona conduciendo el vehículo que es objeto de nuestra investigación sobre el carjacking”, sostuvo Bautista.

Sin embargo, advirtió que al momento “no podemos confirmar que es la persona que cometió el delito del carjacking acá. Para eso falta la investigación para confirmarlo”.

Explicó que se trata de un hombre que fue intervenido en Toa Baja debido a que “tuvo un accidente, un choque”.

Cuando la Policía fue a investigar porque vieron el carro chocado, no porque haya sido notificada, los agentes se percataron que en el sistema de la Uniformada el auto figuraba como hurtado mediante carjacking.

“Ahí, inmediatamente lo detienen y lo ponen bajo arresto”, detalló Bautista.

Agregó que personal del CIC de Aibonito se dirigía a la región policiaca de Bayamón para conocer más del caso.

Mientras, señaló que la víctima se encontraba en condición estable.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 9:22 p.m., en el área del servicarro del restaurante Subway ubicado en la carretera PR-152.

Según el comunicado de la Uniformada, el querellante alegó que “su hijastro de 17 años se encontraba ordenando comida en el mencionado lugar cuando un individuo el cual puede identificar se le acercó a la puerta de lado del pasajero de vehículo Toyota Corolla con la tablilla DXL-793”.

De acuerdo con la denuncia, el sujeto “le indicó que lo llevara a comprar droga”, pero “al negarse el perjudicado, este abordó sin autorización el vehículo”.

“Acto seguido lo golpeó con las manos en el área de la cara, pómulo derecho y sacó un arma de fuego, amenazándolo de muerte”, agregó.