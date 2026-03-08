Pareja huye por un monte tras ataque a tiros en Salinas

Una pareja logró escapar de un ataque a tiros en la madrugada de este domingo en Salinas, incidente en el cual un hombre resultó herido de bala.

Los hechos fueron reportados a las autoridades, a eso de las 2:45 a.m., en la carretera PR-712.

Según los perjudicados, transitaban por la mencionada vía a eso de las 1:30 a.m., cuando llegaron al kilómetro 1.9, donde se percatan que la rama de un árbol estaba sobre el pavimento, por lo que reducen la velocidad.

De acuerdo con la denuncia, en ese momento, el querellante se percató de que alguien, vestido de negro y con el rostro cubierto, desde la orilla del puente, le realizó disparos.

La versión indicó que el perjudicado siguió la marcha, pero el auto se detuvo por desperfectos mecánicos más adelante.

Agregó que ahí ve que alguien se acercaba, así que, junto con su pareja, deciden bajarse del vehículo y escapar por un área boscosa.

Señaló que cuando el atacante se marchó del lugar, decidieron salir y tratar de prender el vehículo. Así lograron llegar a la carretera PR-1 para buscar ayuda y ser llevados a un hospital.

Según la información preliminar, el hombre sufrió una herida de bala en un pie, mientras que la mujer resultó ilesa.

Posteriormente, la Policía levantó 22 casquillos de bala calibre .22 y el vehículo fue ocupado para fines de investigación.