Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pareja huye por un monte tras ataque a tiros en Salinas

El querellante alegó que un encapuchado les disparó

8 de marzo de 2026 - 9:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de la balacera en Loíza se ocuparon 37 casquillos de calibres .45, .40 y 9 milímetros. (GFR Media)
La Policía levantó 22 casquillos de bala y el vehículo fue ocupado para fines de investigación.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una pareja logró escapar de un ataque a tiros en la madrugada de este domingo en Salinas, incidente en el cual un hombre resultó herido de bala.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a las autoridades, a eso de las 2:45 a.m., en la carretera PR-712.

Según los perjudicados, transitaban por la mencionada vía a eso de las 1:30 a.m., cuando llegaron al kilómetro 1.9, donde se percatan que la rama de un árbol estaba sobre el pavimento, por lo que reducen la velocidad.

De acuerdo con la denuncia, en ese momento, el querellante se percató de que alguien, vestido de negro y con el rostro cubierto, desde la orilla del puente, le realizó disparos.

La versión indicó que el perjudicado siguió la marcha, pero el auto se detuvo por desperfectos mecánicos más adelante.

Agregó que ahí ve que alguien se acercaba, así que, junto con su pareja, deciden bajarse del vehículo y escapar por un área boscosa.

Señaló que cuando el atacante se marchó del lugar, decidieron salir y tratar de prender el vehículo. Así lograron llegar a la carretera PR-1 para buscar ayuda y ser llevados a un hospital.

Según la información preliminar, el hombre sufrió una herida de bala en un pie, mientras que la mujer resultó ilesa.

Posteriormente, la Policía levantó 22 casquillos de bala calibre .22 y el vehículo fue ocupado para fines de investigación.

El caso quedó a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama.

Tags
SalinasPolicía de Puerto RicoHeridos de balaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: