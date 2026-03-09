Investigan el asesinato de un hombre en Guayama

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo en Guayama.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 8:11 p.m., en el barrio Mosquito.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron sobre el pavimento “el cuerpo de un hombre identificado como José Gabriel Adorno Torres de 38 años, con varias heridas de bala que le causaron la muerte en el acto”, indicó la Uniformada, en comunicado de prensa.

La agente Jessica Cordero, adscrita a la División de Homicidios de Guayama, y la fiscal Milagros Saldaña se hicieron cargo de la investigación.