Investigan el asesinato de un hombre en Guayama

La Policía indicó que la víctima tenía 38 años

9 de marzo de 2026 - 6:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del doble crimen no se ocuparon casquillos de bala, por lo que la Policía estima que los hombres fueron ejecutados en otro lugar. (GFR Media)
Hasta este domingo, la Policía había reportado 87 asesinatos en lo que va de este año, ocho menos que los 95 registrados a la misma fecha en el 2025. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo en Guayama.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 8:11 p.m., en el barrio Mosquito.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron sobre el pavimento “el cuerpo de un hombre identificado como José Gabriel Adorno Torres de 38 años, con varias heridas de bala que le causaron la muerte en el acto”, indicó la Uniformada, en comunicado de prensa.

La agente Jessica Cordero, adscrita a la División de Homicidios de Guayama, y la fiscal Milagros Saldaña se hicieron cargo de la investigación.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 87 asesinatos en lo que va de este año, ocho menos que los 95 registrados a la misma fecha en el 2025.

Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
