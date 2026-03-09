Investigan el asesinato de un hombre en Guayama
La Policía indicó que la víctima tenía 38 años
9 de marzo de 2026 - 6:26 AM
9 de marzo de 2026 - 6:26 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo en Guayama.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 8:11 p.m., en el barrio Mosquito.
Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar.
Al llegar, los agentes encontraron sobre el pavimento “el cuerpo de un hombre identificado como José Gabriel Adorno Torres de 38 años, con varias heridas de bala que le causaron la muerte en el acto”, indicó la Uniformada, en comunicado de prensa.
La agente Jessica Cordero, adscrita a la División de Homicidios de Guayama, y la fiscal Milagros Saldaña se hicieron cargo de la investigación.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 87 asesinatos en lo que va de este año, ocho menos que los 95 registrados a la misma fecha en el 2025.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: