Audiencia clave: Supremo federal evalúa protección a inmigrantes haitianos y sirios

La Corte Suprema escuchará los argumentos el miércoles sobre el impulso de la administración Trump para poner fin a las protecciones legales para los migrantes que huyen de la guerra y los desastres naturales, uno de una serie de casos de inmigración que el alto tribunal está considerando en el contexto de la represión migratoria de gran alcance del presidente.

El gobierno está apelando las órdenes de los tribunales inferiores que impidieron que el Departamento de Seguridad Nacional pusiera fin rápidamente al estatus de protección temporal para las personas procedentes de Haití y Siria. Si los jueces dan la razón a la administración Trump, las autoridades podrían retirar la protección a hasta 1.3 millones de personas de 17 países, exponiéndolas a una posible deportación.

El tribunal ya se ha puesto del lado de la administración en otras ocasiones y ha permitido el fin del programa para personas procedentes de Venezuela mientras las demandas siguen su curso, aunque los magistrados no detallaron su razonamiento.

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1 / 18 | FOTOS: Cuatro de los 10 países más peligrosos del mundo están en Latinoamérica. La violencia en América Latina ha dejado de ser un problema exclusivamente regional para convertirse en una alerta de escala global, reportó El Tiempo. (EFE/ Francisco Guasco) - Agencia EFE 1 / 18 FOTOS: Cuatro de los 10 países más peligrosos del mundo están en Latinoamérica La violencia en América Latina ha dejado de ser un problema exclusivamente regional para convertirse en una alerta de escala global, reportó El Tiempo. (EFE/ Francisco Guasco) Agencia EFE Compartir

El Departamento de Justicia argumenta que el secretario de Seguridad Nacional tiene el poder de poner fin al programa conocido como TPS, y la forma en que la ley está escrita impide a los jueces cuestionar esas decisiones. “‘Sin revisión judicial’ significa sin revisión judicial”, escribieron los abogados federales en documentos judiciales.

Pero los abogados de unos 350,000 migrantes de Haití y 6,000 de Siria afirman que los jueces pueden considerar si las autoridades siguieron todos los pasos establecidos en la ley. Sostienen que, en ambos casos, el gobierno cortocircuitó el proceso.

Desde el inicio de la segunda administración del presidente Donald Trump, Seguridad Nacional ha puesto fin a las protecciones para 13 países. Algunas personas que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante más de una década han perdido empleos y vivienda en cuestión de semanas, dijeron los abogados. Volver a Haití y Siria está fuera de la cuestión para muchas personas porque esos países siguen asolados por la violencia y la inestabilidad, dijo Sejal Zota, cofundadora y directora legal de Just Futures Law.

“Esto es realmente de vida o muerte”, dijo. Cuatro mujeres haitianas que fueron deportadas de Estados Unidos en febrero aparecieron decapitadas y arrojadas a un río varios meses después, según declararon sus abogados en documentos judiciales.

La administración Trump apeló al alto tribunal después de que jueces de Nueva York y Washington, D.C., acordaran retrasar el fin de las protecciones. Uno de ellos determinó que la “hostilidad hacia los inmigrantes no blancos” probablemente desempeñó un papel en la decisión de poner fin a las protecciones para los haitianos. Durante su campaña presidencial, Trump amplificó los falsos rumores de que los inmigrantes haitianos estaban secuestrando y comiendo perros y gatos. Las autoridades federales han negado que la animadversión racial haya jugado ningún papel en las decisiones sobre el TPS.

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La protección de los sirios se concedió por primera vez en 2012, durante una guerra civil que duró más de una década hasta la caída del gobierno del presidente Bashar Assad a finales de 2024.

Los haitianos se incorporaron al programa en 2010, tras un catastrófico terremoto, y se les ha prorrogado en múltiples ocasiones en medio de la continua violencia de bandas que ha desplazado a más de un millón de personas, según documentos judiciales.

Maryse Balthazar estaba de vacaciones en Estados Unidos cuando el terremoto sacudió Haití, su país natal. Ahora lleva 16 años en Estados Unidos con un estatus legal temporal. Tiene dos hijos y trabaja como auxiliar de enfermería para ancianos. El sector depende de inmigrantes haitianos como ella, y se vería perjudicado por una decisión del Tribunal Supremo que permitiera poner fin a su estatus, según afirma un grupo del sector en documentos judiciales.

Para Baltasar, perder esas protecciones sería devastador. Perdió su casa en Haití a causa del terremoto, y otra casa en la que podría haber vivido quedó destruida en un incendio, posiblemente debido a la participación en una banda. “Me quedaría sin hogar”, dijo. “Tengo miedo... es un miedo con el que todos vivimos”.

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