Haitianos recortan sus ya escasos alimentos ante la subida en el precio del combustible

PUERTO PRÍNCIPE, Haití - Para un trabajador de una fábrica en Haití, la guerra en el lejano Irán significa que ahora tiene que caminar dos horas al trabajo y la misma distancia a casa cada día, porque ya no puede permitirse el transporte público.

Una mañana reciente, Alexandre Joseph, de 35 años, se preocupaba por el futuro de su familia en voz alta, atrayendo la atención de los transeúntes en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

“El gobierno subió los precios de la gasolina, el gasóleo y el queroseno, golpeando a mi familia. Ahora no puedo alimentar a mis dos hijos con el sueldo que tengo”, afirmó.

El conflicto en Irán ha disparado los precios del petróleo en Haití, interrumpiendo las cadenas de suministro críticas, duplicando los costes de transporte y obligando a millones de personas desnutridas a recortar sus ya escasas comidas.

1 / 93 | Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe. Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana. - Ricardo Hernandez 1 / 93 Catastrófico: así fue el paso del huracán Melissa por el Caribe Cuando aún era tormenta tropical, Melissa se desplazaba lentamente por el Caribe central durante el pasad fin de semana. Ricardo Hernandez Compartir

Haití, el país más empobrecido del hemisferio occidental, ha sido el más afectado por la subida de los precios del petróleo, que los expertos advierten agravará una crisis humanitaria en espiral.

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‘Uno de los países más frágiles del mundo’

El 2 de abril, el gobierno de Haití anunció un aumento del 37% en el coste del gasóleo y del 29% en el de la gasolina.

“Las consecuencias son enormes”, afirmó Erwan Rumen, director adjunto del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Haití. “Es uno de los países más frágiles del mundo”.

Casi la mitad de los casi 12 millones de habitantes de Haití se enfrentan ya a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. En los últimos meses, señaló Rumen, unas 200,000 personas pasaron de la fase de emergencia a la aguda, un hito significativo.

“Lo que da un poco de miedo es ver que tantos esfuerzos podrían verse básicamente aniquilados por cosas que están completamente fuera de nuestro control”, dijo. “Esta parte de la población es extremadamente frágil. Están al borde del colapso total”.

1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco 1 / 19 En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) Francisco Seco Compartir

La violencia de las bandas ha exacerbado el hambre, con hombres armados que controlan carreteras clave e interrumpen el transporte de mercancías. Un aumento de los precios de los alimentos no hará sino agravar el hambre en un país donde las bandas reclutan fácilmente a niños cuyas familias necesitan alimentos y dinero.

Emmline Toussaint, coordinadora principal del programa de alimentación escolar BND de Mary’s Meals en Haití, afirmó que las gasolineras de algunas regiones venden el combustible entre un 25% y un 30% más caro incluso de lo estipulado por el gobierno, debido a la violencia de las bandas y a las dificultades de los camiones para acceder a determinadas zonas.

Afirmó que la organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos se ve obligada a utilizar embarcaciones y a tomar caminos más largos y múltiples para alimentar a los 196,000 niños que atienden en todo Haití para evitar a los grupos armados.

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“La crisis humanitaria a la que nos enfrentamos ahora mismo está en su peor momento”, afirmó. “Hasta ahora, estamos haciendo todo lo posible por no retroceder. Ahora, más que nunca, los niños nos necesitan. ... Para la mayoría de ellos, es la única comida que reciben”.

‘Todo subirá’

Fedline Jean-Pierre, madre de un niño de 7 años de voz suave, se sentó a la sombra de una sombrilla de playa hecha jirones mientras meditaba sobre el aumento de los precios de las zanahorias, los tomates y otros productos que vende en un mercado al aire libre de Puerto Príncipe.

“La gente no compra ahora porque no tiene dinero”, dijo, señalando que probablemente no tendrá más remedio que subir los precios para sobrevivir. “Tengo un hijo que alimentar”.

La madre, de 35 años, dijo que ella y su hijo han vivido durante dos años en un refugio estrecho e insalubre, entre el récord de 1,4 millones de haitianos desplazados por la violencia de las bandas en los últimos años.

“El Gobierno no hace nada por mí”, dijo. “Ahora ha subido la gasolina, lo que significa que todo subirá”.

El vendedor ambulante Maxime Poulard compra carbón vegetal a los proveedores para revenderlo a un precio más alto. De vez en cuando vende dos bolsas de carbón al día, pero cree que pronto sólo podrá permitirse comprar media bolsa para revenderlo.

“Viajar es caro; comer es caro; todo es caro”, dijo. “No estoy seguro de si podré aguantar mucho más”.

Casi el 40% de los haitianos sobreviven con menos de 2,15 dólares al día, según el Banco Mundial. Mientras tanto, la economía de Haití se contrajo por séptimo año consecutivo, con una inflación que alcanzó el 32% a finales del año fiscal 2025.

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Joseph, el trabajador de la fábrica, dijo que planea vender refrescos por la noche fuera de su casa para intentar ganar más dinero, pero incluso así, eso no será suficiente: “También vamos a reducir la forma en que comemos normalmente”.

‘Compromisos imposibles’

El 6 de abril, los haitianos arrastraron neumáticos ardiendo y otros escombros para bloquear las calles y protestar por el aumento del precio del combustible en Puerto Príncipe, que se calcula que está controlado en un 90% por las bandas.

Los medios de comunicación locales informaron de disparos cuando algunos haitianos obligaron a los conductores de pequeños autobuses de colores conocidos como tap-taps a desembarcar a sus pasajeros.

Marc Jean-Louis, de 29 años, conductor de tap-tap, dice que los pasajeros hacen cada vez más trueques, pero él no puede permitirse ofrecer descuentos.

“Todo el dinero se va en gasolina”, dijo mientras pedía al Gobierno que redujera los precios “para que todo el mundo pueda respirar”.

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Los haitianos temen más violencia a medida que se agravan la pobreza y el hambre en el país.

Rumen, del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, dijo que no han podido llegar a 60,000 personas de la región central de Haití que esperan ayuda. Una poderosa banda atacó recientemente la zona, matando a más de 70 personas, según la ONU.

“Vamos a tener más necesidades y menos recursos”, advirtió.

Allen Joseph, director de programas de Mercy Corps en Haití, afirmó que el aumento de los precios del petróleo está aplastando la frágil economía del país: “Las familias que ya gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos se enfrentarán a compromisos imposibles”.

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Advirtió que el aumento afectará al acceso a los servicios básicos, incluida el agua potable.

“No se trata de una inflación abstracta”, advirtió. “Afectará directamente a la supervivencia”.

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