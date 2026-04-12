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JD Vance dice que conversaciones con Irán terminaron sin llegar a un acuerdo tras 21 horas

Donald Trump había dicho que suspendería los ataques contra Irán durante dos semanas.

12 de abril de 2026 - 10:11 PM

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El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de partir en el Marine One desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, el sábado 11 de abril de 2026, en Washington. (AP Photo/Alex Brandon) (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Islamabad- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán terminaron el domingo temprano sin un acuerdo de paz después de que los iraníes se negaran a aceptar las condiciones estadounidenses para no desarrollar un arma nuclear.

Las conversaciones de alto nivel terminaron después de 21 horas, dijo Vance, con el vicepresidente en constante comunicación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros en la administración.

“Pero el simple hecho es que necesitamos ver un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear, y no buscarán las herramientas que les permitirían conseguir rápidamente un arma nuclear”, dijo Vance a los periodistas. “Ese es el objetivo principal del presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que hemos intentado conseguir a través de estas negociaciones”.

El vicepresidente dijo que habló con Trump “media docena de veces, una docena de veces, en las últimas 21 horas” y que también habló con el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central de Estados Unidos.

“Estuvimos constantemente en comunicación con el equipo porque estábamos negociando de buena fe”, dijo Vance, hablando en un podio frente a un par de banderas estadounidenses con el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner a su lado. “Y nos vamos de aquí, y nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra última y mejor oferta. Veremos si los iraníes la aceptan”.

Trump había dicho que suspendería los ataques contra Irán durante dos semanas. Los comentarios de Vance no indicaron qué ocurrirá una vez transcurrido ese plazo ni si se mantendrá el alto el fuego.

Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Bajo un cartel del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, la policía fronteriza iraní comprueba pasaportes en un paso fronterizo entre Turquía e Irán en Razi, Irán, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Una valla publicitaria que muestra al asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, domina el tráfico en una autopista a la entrada de Teherán, Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)
1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco

La guerra entra en su séptima semana

Las históricas conversaciones terminaron días después de que se anunciara un frágil alto el fuego de dos semanas, cuando la guerra que ha matado a miles de personas y sacudido los mercados mundiales entraba en su séptima semana. Dos funcionarios pakistaníes dijeron que las conversaciones entre los jefes de las delegaciones se reanudarán tras una pausa.

Algunos miembros del personal técnico de ambos equipos siguen reunidos, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.

Entretanto, el ejército estadounidense declaró que dos destructores transitaron por el estrecho de Ormuz, asediado por Irán, para realizar labores de limpieza de minas, por primera vez desde que comenzó la guerra. Los medios de comunicación estatales iraníes, sin embargo, dijeron que el mando militar conjunto lo negaba.

“Estamos barriendo el estrecho. Que lleguemos a un acuerdo o no me da igual”, dijo Trump a los periodistas mientras continuaban las conversaciones y se acercaban las 2 de la madrugada en Islamabad. Calificó las negociaciones de “muy profundas”. La televisión estatal iraní señaló lo que calificó de “serias” diferencias.

La delegación estadounidense, encabezada por Vance, y la iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, debatieron con Pakistán la forma de avanzar en el alto el fuego, ya amenazado por profundos desacuerdos y por los continuos ataques de Israel contra Hezbolá, apoyado por Irán, en Líbano, cuyo Ministerio de Sanidad afirmó que el número de muertos ha superado los 2.000.

Desde la Revolución Islámica en Irán en 1979, el contacto más directo con Estados Unidos se produjo en 2013, cuando el presidente Barack Obama llamó al recién elegido presidente Hassan Rouhani para hablar sobre el programa nuclear iraní. El secretario de Estado de Obama, John Kerry, y su homólogo Mohammad Javad Zarif se reunieron posteriormente durante las negociaciones para el acuerdo nuclear iraní de 2015, un proceso que duró más de un año.

Ahora, en las conversaciones, mucho más amplias, participan Vance, un reacio defensor de la guerra que tiene poca experiencia diplomática y advirtió a Irán de que “no intente jugar con nosotros”, y Qalibaf, un antiguo comandante de la poderosa Guardia Revolucionaria iraní que ha hecho algunas de las declaraciones más encendidas de Irán desde que comenzaron los combates.

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