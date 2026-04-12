JD Vance dice que conversaciones con Irán terminaron sin llegar a un acuerdo tras 21 horas

Islamabad- El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán terminaron el domingo temprano sin un acuerdo de paz después de que los iraníes se negaran a aceptar las condiciones estadounidenses para no desarrollar un arma nuclear.

Las conversaciones de alto nivel terminaron después de 21 horas, dijo Vance, con el vicepresidente en constante comunicación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros en la administración.

“Pero el simple hecho es que necesitamos ver un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear, y no buscarán las herramientas que les permitirían conseguir rápidamente un arma nuclear”, dijo Vance a los periodistas. “Ese es el objetivo principal del presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que hemos intentado conseguir a través de estas negociaciones”.

El vicepresidente dijo que habló con Trump “media docena de veces, una docena de veces, en las últimas 21 horas” y que también habló con el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central de Estados Unidos.

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“Estuvimos constantemente en comunicación con el equipo porque estábamos negociando de buena fe”, dijo Vance, hablando en un podio frente a un par de banderas estadounidenses con el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner a su lado. “Y nos vamos de aquí, y nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra última y mejor oferta. Veremos si los iraníes la aceptan”.

Trump había dicho que suspendería los ataques contra Irán durante dos semanas. Los comentarios de Vance no indicaron qué ocurrirá una vez transcurrido ese plazo ni si se mantendrá el alto el fuego.

1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco 1 / 19 En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) Francisco Seco Compartir

La guerra entra en su séptima semana

Las históricas conversaciones terminaron días después de que se anunciara un frágil alto el fuego de dos semanas, cuando la guerra que ha matado a miles de personas y sacudido los mercados mundiales entraba en su séptima semana. Dos funcionarios pakistaníes dijeron que las conversaciones entre los jefes de las delegaciones se reanudarán tras una pausa.

Algunos miembros del personal técnico de ambos equipos siguen reunidos, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.

Entretanto, el ejército estadounidense declaró que dos destructores transitaron por el estrecho de Ormuz, asediado por Irán, para realizar labores de limpieza de minas, por primera vez desde que comenzó la guerra. Los medios de comunicación estatales iraníes, sin embargo, dijeron que el mando militar conjunto lo negaba.

“Estamos barriendo el estrecho. Que lleguemos a un acuerdo o no me da igual”, dijo Trump a los periodistas mientras continuaban las conversaciones y se acercaban las 2 de la madrugada en Islamabad. Calificó las negociaciones de “muy profundas”. La televisión estatal iraní señaló lo que calificó de “serias” diferencias.

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La delegación estadounidense, encabezada por Vance, y la iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, debatieron con Pakistán la forma de avanzar en el alto el fuego, ya amenazado por profundos desacuerdos y por los continuos ataques de Israel contra Hezbolá, apoyado por Irán, en Líbano, cuyo Ministerio de Sanidad afirmó que el número de muertos ha superado los 2.000.

Desde la Revolución Islámica en Irán en 1979, el contacto más directo con Estados Unidos se produjo en 2013, cuando el presidente Barack Obama llamó al recién elegido presidente Hassan Rouhani para hablar sobre el programa nuclear iraní. El secretario de Estado de Obama, John Kerry, y su homólogo Mohammad Javad Zarif se reunieron posteriormente durante las negociaciones para el acuerdo nuclear iraní de 2015, un proceso que duró más de un año.