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El Papa León XIV denuncia el “delirio de omnipotencia” que, según él, alimenta la guerra con Irán

El Sumo Potífice criticó duramente a Estados Unidos e Israel y pidió negociaciones de paz

12 de abril de 2026 - 9:05 PM

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El Papa León XIV sostiene un rosario mientras dirige una vigilia por la paz dentro de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el sábado 11 de abril. (Gregorio Borgia)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ROMA- En sus palabras más enérgicas hasta la fecha, el Papa León XIV denunció el sábado el “engaño de omnipotencia” que está alimentando la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán y exigió a los líderes políticos que se detengan y negocien la paz.

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León presidió un servicio de oración vespertino en la Basílica de San Pedro el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaban negociaciones cara a cara en Pakistán y mientras se mantenía un frágil alto el fuego.

El primer papa de la historia nacido en Estados Unidos no mencionó a Estados Unidos ni al presidente Donald Trump en su oración, que estaba planeada antes de que se anunciaran las conversaciones. Pero el tono y el mensaje de León parecían dirigidos a Trump y a los funcionarios estadounidenses, que se han jactado de la superioridad militar de Estados Unidos y han justificado la guerra en términos religiosos.

“¡Basta de idolatría del yo y del dinero!” dijo Leo. “¡Basta de exhibición de poder! Basta de guerra”.

En los bancos de la basílica estaba el arzobispo de Teherán, el cardenal belga Dominique Joseph Mathieu. Estados Unidos estuvo representado en el cuerpo diplomático por su jefa de misión adjunta, Laura Hochla, según informó la Embajada estadounidense.

El papa León XIV preside una vigilia por la paz en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el sábado 11 de abril de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)
El papa León XIV preside una vigilia por la paz en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el sábado 11 de abril de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia) (Gregorio Borgia)

En las primeras semanas de la guerra, Leo, nacido en Chicago, se mostró inicialmente reacio a condenar públicamente la violencia y limitó sus comentarios a apagados llamamientos a la paz y el diálogo. Pero Leo intensificó sus críticas a partir del Domingo de Ramos. Y esta semana, dijo que la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní era “verdaderamente inaceptable” y pidió que prevaleciera el diálogo.

El sábado, León hizo un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que rezaran por la paz y exigieran a sus dirigentes políticos el fin de la guerra. La vigilia vespertina de Roma, en la que se leyeron las Escrituras y se rezó el rosario, tuvo lugar al mismo tiempo que se celebraban servicios locales de oración en Estados Unidos y otros países.

Rezar por la paz, dijo León, es una forma de “romper el ciclo demoníaco del mal” para construir en su lugar el Reino de Dios, donde no hay espadas, zánganos ni “beneficios injustos”.

“Es aquí donde encontramos un baluarte contra ese delirio de omnipotencia que nos rodea y que es cada vez más imprevisible y agresivo”, dijo. “Incluso el santo Nombre de Dios, el Dios de la vida, está siendo arrastrado a discursos de muerte”.

El papa León XIV preside una vigilia por la paz en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el sábado 11 de abril de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)
El papa León XIV preside una vigilia por la paz en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el sábado 11 de abril de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia) (Gregorio Borgia)

Los líderes han utilizado la religión para justificar sus acciones en la guerra. Funcionarios estadounidenses, y especialmente el Secretario de Defensa Pete Hegseth, han invocado su fe cristiana para presentar a Estados Unidos como una nación cristiana que intenta vencer a sus enemigos.

Leo ha dicho que Dios no bendice ninguna guerra, y menos a los que lanzan bombas.

León presidió la misa sentado a un lado del altar, en un trono blanco, con su capa roja y su estola litúrgica, y rezando con un rosario en las manos. Muchos de los sacerdotes y monjas de los bancos tocaban las cuentas del rosario mientras rezaban el “Padre Nuestro” y el “Ave María”.

El Vaticano está especialmente preocupado por las repercusiones de la guerra de Israel contra Hezbollah en Líbano, dada la difícil situación de las comunidades cristianas del sur.

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