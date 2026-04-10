Los White Sox amplían sus planes de regalar gorras con el tema del Papa León XIV

Chucago- Los Medias Blancas de Chicago están ampliando su homenaje al Papa León XIV, nativo de Chicago y fan del equipo de béisbol desde hace mucho tiempo.

Los White Sox anunciaron el viernes que repartirán gorras con la temática del Papa a todos los aficionados que asistan a su partido del 11 de agosto contra Cincinnati. El artículo promocional estaba originalmente limitado a los aficionados que habían comprado entradas especiales para la noche temática.

“Los aficionados han hablado, y a diferencia de algunas de nuestras promociones con cantidades más limitadas, la gorra Pope de los White Sox es una que creemos que todos los aficionados deberían tener la oportunidad de llevarse a casa”, dijo Brooks Boyer, director de ingresos y marketing del equipo, en un comunicado. “Vimos la promoción como una forma creativa de celebrar a uno de los fans más populares de la franquicia, y por la abrumadora respuesta que recibimos, los fans de los White Sox ciertamente estuvieron de acuerdo”.

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Los sombreros tienen la forma de la mitra del Papa, con el logotipo de la media del equipo en el centro. Los White Sox dijeron que los aficionados que ya habían comprado las entradas especiales recibirían el sombrero y un artículo adicional.

El Papa, antiguo Robert Prevost, asistió al partido inaugural de las Series Mundiales de 2005 de Chicago contra Houston y vio cómo su amado equipo vencía a los Astros por 5-3 en el camino hacia una barrida en cuatro partidos y su primer título desde 1917.

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En mayo, los White Sox inauguraron una instalación gráfica cerca del asiento que rinde homenaje al Papa León y a ese momento. La obra de arte del pilar muestra a un Papa León XIV saludando, junto con una imagen de la retransmisión televisiva del futuro Papa sentado con su buen amigo Ed Schmit y su nieto, Eddie.

En junio, el Rate Field acogió un acto en honor de su elección como primer Papa estadounidense. Un mes más tarde, en una ceremonia previa al partido en honor del equipo de 2005, Paul Konerko, gran jugador de los White Sox, recibió una camiseta firmada por el Papa, un regalo de un número 14 a otro.