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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Seth Lugo con salida de calidad en el revés de los Royals ante los White Sox

El lanzador boricua completó 6.1 entradas y permitó una carrera merecida en la derrota 2-0 ante Chicago

10 de abril de 2026 - 1:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Seth Lugo acumula efectividad de 1.53 en este inicio de campaña con los Royals. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

KANSAS CITY, Missouri - Anthony Kay permitió tres hits en 5.2 entradas para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas desde julio de 2021, y los White Sox de Chicago se impusieron el jueves 2-0 a los Royals de Kansas City.

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Kay (1-0), quien lanzó las dos últimas temporadas en Japón, otorgó tres bases por bolas pero ponchó a seis. Retiró por la vía del ponche dos veces a Vinnie Pasquantino, Jac Caglianone y Kyle Isbel.

El dominicano Seranthony Domínguez logró su segundo salvamento y los Medias Blancas rompieron una racha de 14 derrotas consecutivas en el Kauffman Stadium.

El abridor de Kansas City, Seth Lugo (1-1), estuvo casi tan bien como Kay, al permitir dos carreras en 6.1 entradas.

El boricua admitió cuatro hits y ponchó a cuatro, pero concedió su número máximo de la temporada con cuatro bases por bolas, el doble de su total hasta ahora en la campaña. En la campaña tiene ERA de 1.53.

Dos de esos boletos llegaron en la séptima entrada, y Andrew Benintendi, quien se embasó con la primera base por bolas del episodio, anotó la segunda carrera de Chicago con un elevado de sacrificio del venezolano Luisangel Acuña.

Tags
Seth LugoMLBRoyals de Kansas CityBoricuas en Grandes Ligas
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