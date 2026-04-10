Seth Lugo con salida de calidad en el revés de los Royals ante los White Sox

KANSAS CITY, Missouri - Anthony Kay permitió tres hits en 5.2 entradas para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas desde julio de 2021, y los White Sox de Chicago se impusieron el jueves 2-0 a los Royals de Kansas City.

Kay (1-0), quien lanzó las dos últimas temporadas en Japón, otorgó tres bases por bolas pero ponchó a seis. Retiró por la vía del ponche dos veces a Vinnie Pasquantino, Jac Caglianone y Kyle Isbel.

El dominicano Seranthony Domínguez logró su segundo salvamento y los Medias Blancas rompieron una racha de 14 derrotas consecutivas en el Kauffman Stadium.

El abridor de Kansas City, Seth Lugo (1-1), estuvo casi tan bien como Kay, al permitir dos carreras en 6.1 entradas.

El boricua admitió cuatro hits y ponchó a cuatro, pero concedió su número máximo de la temporada con cuatro bases por bolas, el doble de su total hasta ahora en la campaña. En la campaña tiene ERA de 1.53.