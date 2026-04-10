Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hospitalizado jugador de los Tigers tras un choque de cabezas con su compañero Riley Greene

Parker Meadows fue ingresado en una institución médica para observación

10 de abril de 2026 - 9:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Parker Meadows es asistido para salir del terreno de juego luego de chocar con su compañero Riley Greene. (Matt Krohn)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Minneápolis - El jardinero central de los Tigers de Detroit, Parker Meadows, fue enviado a un hospital para observación durante la noche luego de chocar cabeza con cabeza con su compañero de equipo Riley Greene cuando ambos se dirigían a atrapar una bola elevada el jueves.

RELACIONADAS

Greene atrapó la pelota, y Meadows cayó de espaldas aturdido, apenas moviéndose, con las manos extendidas hacia arriba y sangre en la cara. Tras unos minutos, Meadows pudo incorporarse. El personal médico lo ayudó lentamente a levantarse y a dirigirse hacia un carrito de golf que lo esperaba para trasladarlo.

“Es una sensación terrible. Todavía me siento fatal”, dijo Greene tras el partido contra Minnesota en el Target Field. “Me golpeó en la cabeza. Para ser sincero, no sé dónde le di, pero de verdad espero que esté bien”.

Meadows sufrió una conmoción cerebral, según informó el mánager AJ Hinch tras la derrota de los Tigers por 3-1 ante los Twins, que los barrieron en la serie de cuatro partidos. La colisión provocó que Meadows se mordiera el interior de la boca, lo que le causó sangrado.

“Le vamos a hacer un chequeo completo, pero esto me preocupa”, dijo Hinch.

Josh Bell abrió la octava entrada para Minnesota con un elevado corto al jardín izquierdo-central que Greene parecía estar pidiendo mientras él y Meadows corrían hacia la pelota. Meadows intentó frenar y retroceder en el último segundo. Pero su rostro pareció golpear la cabeza de Greene, haciendo que ambos jugadores cayeran al césped.

“Es una jugada perfecta, y tienes a dos jugadores a los que les gusta ir por ella”, dijo el receptor Jake Rogers. “Da miedo”.

Meadows ha sido titular en 11 de los 13 partidos que los Tigers han jugado, como jardinero central esta temporada. Matt Vierling fue titular en los otros dos. Meadows se fue de 3-0 el jueves y batea para .250 con dos extrabases.

Meadows, de 26 años, quien fue seleccionado por los Tigers en la segunda ronda del draft de 2018, debutó en las Grandes Ligas en 2023. Se perdió los dos primeros meses de la temporada pasada debido a un problema nervioso en la parte superior de su brazo derecho. Luego, se perdió más de un mes por una lesión en el hombro y terminó con un promedio de bateo de .215 y un OPS de .621.

Tags
Tigers de DetroitGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 10 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: