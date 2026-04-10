Hospitalizado jugador de los Tigers tras un choque de cabezas con su compañero Riley Greene

Minneápolis - El jardinero central de los Tigers de Detroit, Parker Meadows, fue enviado a un hospital para observación durante la noche luego de chocar cabeza con cabeza con su compañero de equipo Riley Greene cuando ambos se dirigían a atrapar una bola elevada el jueves.

Greene atrapó la pelota, y Meadows cayó de espaldas aturdido, apenas moviéndose, con las manos extendidas hacia arriba y sangre en la cara. Tras unos minutos, Meadows pudo incorporarse. El personal médico lo ayudó lentamente a levantarse y a dirigirse hacia un carrito de golf que lo esperaba para trasladarlo.

“Es una sensación terrible. Todavía me siento fatal”, dijo Greene tras el partido contra Minnesota en el Target Field. “Me golpeó en la cabeza. Para ser sincero, no sé dónde le di, pero de verdad espero que esté bien”.

Meadows sufrió una conmoción cerebral, según informó el mánager AJ Hinch tras la derrota de los Tigers por 3-1 ante los Twins, que los barrieron en la serie de cuatro partidos. La colisión provocó que Meadows se mordiera el interior de la boca, lo que le causó sangrado.

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“Le vamos a hacer un chequeo completo, pero esto me preocupa”, dijo Hinch.

Josh Bell abrió la octava entrada para Minnesota con un elevado corto al jardín izquierdo-central que Greene parecía estar pidiendo mientras él y Meadows corrían hacia la pelota. Meadows intentó frenar y retroceder en el último segundo. Pero su rostro pareció golpear la cabeza de Greene, haciendo que ambos jugadores cayeran al césped.

“Es una jugada perfecta, y tienes a dos jugadores a los que les gusta ir por ella”, dijo el receptor Jake Rogers. “Da miedo”.

Meadows ha sido titular en 11 de los 13 partidos que los Tigers han jugado, como jardinero central esta temporada. Matt Vierling fue titular en los otros dos. Meadows se fue de 3-0 el jueves y batea para .250 con dos extrabases.