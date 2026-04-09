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Lento arranque ofensivo para Francisco Lindor con los Mets de Nueva York

El siore boricua disputa su sexta temporada con la novena neoyorquina

9 de abril de 2026 - 3:25 PM

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Francisco Lindor batea apenas para .149 en la temporada 2026. (Frank Franklin II)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El campocorto puertorriqueño Francisco Lindor ha tenido un lento arranque ofensivo en la temporada 2026 con los Mets de Nueva York.

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En 47 turnos al bate, el siore cagüeño batea apenas para .149 con cero jonrones y cero impulsadas. No obstante, lidera el departamento de anotadas de su equipo con nueve.

Además, también ha conectado dos triples, empatado en el segundo lugar de todas las Grandes Ligas con Luis Arráez y Wyatt Langford. En total, lleva siete imparables y una estafada.

Previo a la jornada del jueves, los Mets jugaban para 7-5 y ocupaban el tercer lugar de la División Este de la Liga Nacional.

Lindor lleva activo desde el día inaugural, luego de ser operado en la temporada baja para reparar una fractura en el hueso ganchoso de su mano izquierda el 11 de febrero.

Con 279 cuadrangulares, Lindor podría convertirse este año en el octavo jugador en la historia de Puerto Rico con 300 vuelacercas o más. Igualmente, podría arribar a las 250 bases robadas. Actualmente tiene 217.

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BéisbolMets de Nueva YorkFrancisco LindorGrandes Ligas
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