Sentencian en el Tribunal Federal a líder de peligrosa organización criminal “Los Elite”

La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó este miércoles la condena y sentencia de dos miembros de la peligrosa ganga de narcotráfico “Los Elite”, dedicada a la distribución de drogas y armas en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Aibonito y Loíza, y que operaba desde el residencial público Jardines de Sellés, en Río Piedras.

El jefe de Fiscalía Federal, Stephen Muldrow, explicó en una comunicación escrita que el pasado 20 de mayo, Rey Iván Freytes, conocido como “Pana Mío” y quien presuntamente lideraba la organización criminal, fue sentenciado por el juez presidente Raúl Arias Marxuach a 119 meses y 18 días de prisión, seguidos por 10 años de libertad supervisada por su participación en la organización criminal.

Según documentos judiciales, el acusado fue imputado por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico el 8 de mayo de 2024 y se declaró culpable el 4 de febrero de 2026.

Asimismo, Xavier Omar Maldonado Negroni, alias “Maña”, otro presunto miembro de la ganga de narcos, se declaró culpable de conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas.

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Según la acusación formal, el “Maña” fue imputado por participar en la misma organización.

La comparecencia inicial del acusado ante el tribunal fue el 22 de mayo de 2024 y se fijó la fecha de la sentencia para el 19 de agosto próximo.

Según el pliego acusatorio, la organización criminal aparentemente distribuía, desde el 2012 hasta la fecha de la acusación, heroína, “crack”, cocaína, marihuana, fentanilo, Tramadol y Clonazepam cerca de los residenciales Jardines de Sellés, Quintana y Trébol en San Juan, Nuestra Señora de Covadonga en Trujillo Alto y Liborio Ortiz en Aibonito, entre otros lugares “todo para obtener ganancias y ganancias financieras significativas”.

La acusación establece que la meta de Los Elite era “controlar toda la actividad de tráfico de drogas en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Aibonito y Loíza y áreas cercanas mediante la fuerza, amenazas, violencia e intimidación” para mantenerse con el poder y proteger su territorio.

Más acusaciones y sentencias o

En otras acusaciones no relacionadas, la Fiscalía Federal informó que el pasado 20 de mayo un gran jurado federal emitió una acusación formal cargos contra Wadimir Ibáñez Quiñones y Christian Rivera Cardona por conspiración para distribuir cocaína y posesión con intención de distribuirla.

Según documentos judiciales, en mayo de 2026, los acusados conspiraron a sabiendas e intencionalmente entre sí y con otras personas para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

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Por otro lado, el pasado 20 de mayo Roberto Zorrilla Caminero fue sentenciado por la jueza, María Antongiorgi Jordán, a 18 meses de prisión y 1 año de libertad supervisada por un delito de reingreso ilegal tras haber sido previamente deportado de los Estados Unidos a raíz de una condena por delito grave.

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Según la Fiscalía Federal, el acusado fue imputado por un gran jurado el 30 de octubre de 2025 y se declaró culpable el 25 de febrero de este año.

También, el pasado 21 de mayo, Gelson Adrián De La Cruz Nolberto fue sentenciado por la jueza Aida M. Delgado Colón a una pena de prisión de 8 meses y 1 año de libertad supervisada por un delito de reingreso ilegal tras haber sido previamente deportado de Estados Unidos a raíz de una condena por delito grave.