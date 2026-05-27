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Sentencian en el Tribunal Federal a líder de peligrosa organización criminal “Los Elite”

Rey Iván Freytes fue arrestado junto a otras 29 personas durante un operativo federal en mayo de 2024

27 de mayo de 2026 - 3:20 PM

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(JOSIAN BRUNO)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó este miércoles la condena y sentencia de dos miembros de la peligrosa ganga de narcotráfico “Los Elite”, dedicada a la distribución de drogas y armas en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Aibonito y Loíza, y que operaba desde el residencial público Jardines de Sellés, en Río Piedras.

RELACIONADAS

El jefe de Fiscalía Federal, Stephen Muldrow, explicó en una comunicación escrita que el pasado 20 de mayo, Rey Iván Freytes, conocido como “Pana Mío” y quien presuntamente lideraba la organización criminal, fue sentenciado por el juez presidente Raúl Arias Marxuach a 119 meses y 18 días de prisión, seguidos por 10 años de libertad supervisada por su participación en la organización criminal.

Según documentos judiciales, el acusado fue imputado por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico el 8 de mayo de 2024 y se declaró culpable el 4 de febrero de 2026.

Asimismo, Xavier Omar Maldonado Negroni, alias “Maña”, otro presunto miembro de la ganga de narcos, se declaró culpable de conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas.

Según la acusación formal, el “Maña” fue imputado por participar en la misma organización.

La comparecencia inicial del acusado ante el tribunal fue el 22 de mayo de 2024 y se fijó la fecha de la sentencia para el 19 de agosto próximo.

Según el pliego acusatorio, la organización criminal aparentemente distribuía, desde el 2012 hasta la fecha de la acusación, heroína, “crack”, cocaína, marihuana, fentanilo, Tramadol y Clonazepam cerca de los residenciales Jardines de Sellés, Quintana y Trébol en San Juan, Nuestra Señora de Covadonga en Trujillo Alto y Liborio Ortiz en Aibonito, entre otros lugares “todo para obtener ganancias y ganancias financieras significativas”.

La acusación establece que la meta de Los Elite era “controlar toda la actividad de tráfico de drogas en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Aibonito y Loíza y áreas cercanas mediante la fuerza, amenazas, violencia e intimidación” para mantenerse con el poder y proteger su territorio.

Más acusaciones y sentencias o

En otras acusaciones no relacionadas, la Fiscalía Federal informó que el pasado 20 de mayo un gran jurado federal emitió una acusación formal cargos contra Wadimir Ibáñez Quiñones y Christian Rivera Cardona por conspiración para distribuir cocaína y posesión con intención de distribuirla.

Según documentos judiciales, en mayo de 2026, los acusados conspiraron a sabiendas e intencionalmente entre sí y con otras personas para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

Un joven fue asesinado en la noche del viernes 22 de mayo en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce. La víctima fue identificada como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.Ese mismo día también se registró otro asesinato, esta vez en la entrada del residencial Jardines de Sellés, en Río Piedras. La investigación preliminar apunta a que el occiso, que no ha sido identificado, vigilaba un punto de drogas.La Policía también investiga la muerte de Gemillies Lozada Navarro, de 25 años y residente de Loíza, quien, presuntamente, fue asesinada en el interior de su vehículo Hyundai Tucson. Según la Policía, Lozada Navarro fue víctima de feminicidio a manos de su expareja, quien, supuestamente, le realizó múltiples disparos. El hombre, que no ha sido identificado, resultó herido y recibe atención en el Hospital Universitario Dr. Federico Trilla, en Carolina.
1 / 9 | Sin freno la violencia: varios crímenes que marcaron el fin de mayo en Puerto Rico. Un joven fue asesinado en la noche del viernes 22 de mayo en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce. La víctima fue identificada como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce. - Alex Figueroa Cancel

Por otro lado, el pasado 20 de mayo Roberto Zorrilla Caminero fue sentenciado por la jueza, María Antongiorgi Jordán, a 18 meses de prisión y 1 año de libertad supervisada por un delito de reingreso ilegal tras haber sido previamente deportado de los Estados Unidos a raíz de una condena por delito grave.

Según la Fiscalía Federal, el acusado fue imputado por un gran jurado el 30 de octubre de 2025 y se declaró culpable el 25 de febrero de este año.

También, el pasado 21 de mayo, Gelson Adrián De La Cruz Nolberto fue sentenciado por la jueza Aida M. Delgado Colón a una pena de prisión de 8 meses y 1 año de libertad supervisada por un delito de reingreso ilegal tras haber sido previamente deportado de Estados Unidos a raíz de una condena por delito grave.

Según los documentos judiciales, el acusado fue imputado por un gran jurado federal el 18 de noviembre de 2025 y se declaró culpable el 12 de marzo de 2026.

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Breaking NewsResidenciales públicosNarcotráficoTribunal Federal en Puerto RicoFiscalía federal CocaínaStephen Muldrow
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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