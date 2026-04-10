Donald Trump comparte vídeo de brutal asesinato en Florida presuntamente cometido por un inmigrante haitiano

Miami- El presidente Donald Trump compartió un video de un ataque mortal presuntamente perpetrado por un inmigrante haitiano acusado de apalear a una mujer con un martillo en una gasolinera de Florida, presentando el asesinato como una justificación para la agenda de deportación masiva de su administración.

Rolbert Joachin, de 40 años, fue arrestado y acusado de matar a una mujer el 2 de abril en Fort Myers, a unas 160 millas al noroeste de Miami. Las autoridades dijeron que el hombre era de Haití y llegó a Estados Unidos en 2022. La mujer asesinada fue identificada como una inmigrante de 51 años procedente de Bangladesh y madre de dos hijas adultas.

Trump, que publicó el vídeo a última hora del jueves en su cuenta de Truth Social, ha tratado a menudo de presentar a los inmigrantes como portadores de delincuencia a Estados Unidos, y el vídeo surgido del ataque de Florida le brindó una nueva oportunidad especialmente gráfica para hacerlo. Trump también suele tachar a los demócratas y a su predecesor, el ex presidente Joe Biden, de permitir la entrada de inmigrantes que suponían una amenaza criminal o para la seguridad nacional de Estados Unidos.

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Los críticos dicen que el presidente pinta injustamente a todos los inmigrantes como delincuentes en un esfuerzo por reforzar su agenda de inmigración, cuando los estudios han encontrado que las personas que viven en el país ilegalmente tienen menos probabilidades que los estadounidenses nacidos en el país de haber sido detenidos por delitos violentos, de drogas y contra la propiedad.

“El vídeo de su brutal asesinato es una de las cosas más despiadadas que jamás verás”, dijo Trump en su post, describiendo al hombre como un “animal”.

Vídeo gráfico captó el asesinato de una mujer

La mujer asesinada trabajaba como dependienta en la tienda de la gasolinera, según documentos judiciales. El asesinato ocurrió fuera de la tienda y el hombre fue detenido el mismo día.

En las imágenes de seguridad de su asesinato, publicadas en el canal X del Departamento de Seguridad Nacional, puede verse al hombre golpeando repetidamente con el martillo un vehículo negro aparcado frente a la gasolinera. Finalmente, una mujer con pantalones negros y camisa rosa sale y parece interrogarle.

El hombre, vestido con una camiseta amarilla y pantalones cortos negros, se acerca a la mujer e inmediatamente le golpea con el martillo en la cabeza. La mujer cae al suelo en la acera, frente a la puerta de la gasolinera. El hombre ataca a la mujer con el martillo varias veces antes de pasar por encima de su cuerpo inmóvil y alejarse, fuera del encuadre de la cámara.

La víctima fue posteriormente ıdentificada en un informe policial como Nilufa Easmın, de 51 años. Un GoFundMe iniciado por Samir Bahadur Syed, Presidente de la Asociación de Bangladesh del Suroeste de Florida, la describió como una “madre devota que trabajó incansablemente para mantener a sus dos hijas pequeñas”.

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Syed dijo que Easmin llegó a Estados Unidos hace unas tres décadas y residió en Miami y Palm Beach antes de trasladarse a la costa oeste de Florida. Era madre soltera y sus dos hijas -una de 23 años y la otra de unos 26- nacieron en Estados Unidos, dijo Syed a The Associated Press.

Añadió que Easmin llevaba casi cinco meses trabajando en la tienda y que también tenía otro empleo.

La policía de Fort Myers dijo que respondió a un informe de una mujer golpeada con un martillo en una gasolinera Chevron. Cuando los agentes llegaron encontraron a una mujer en el suelo con sangre alrededor de la cabeza y múltiples cortes.

Los agentes localizaron más tarde a Joachin caminando por la calle y lo detuvieron. La policía dijo que había confesado. Fue acusado de asesinato y daños a la propiedad y compareció ante el tribunal el miércoles. Su comparecencia está fijada para el 4 de mayo.

Un mensaje de correo electrónico enviado al defensor público que figura en los registros judiciales como abogado de Joachin en busca de comentarios no fue devuelto inmediatamente.

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La administración Trump critica protecciones contra deportaciones

Trump culpó al expresidente Joe Biden de conceder al hombre protección temporal para permanecer en Estados Unidos.

Kelly Walker, directora en funciones de la oficina de Miami para operaciones de aplicación de la ley y expulsión del ICE, dijo durante una conferencia de prensa el viernes que Joachin llegó en una “embarcación acuática” cerca de Key West, Florida, en agosto de 2022. Fue detenido y se le concedió el Estatus de Protección Temporal en 2023. Ese estatus fue revocado esta semana, dijo Walker.

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La administración Trump ha criticado duramente el uso del Estatus de Protección Temporal, que puede ser concedido por una administración a ciudadanos de un país que esté atravesando una situación de agitación o conflicto. A los inmigrantes que cumplen los requisitos se les permite permanecer en Estados Unidos y trabajar durante un periodo temporal, aunque los críticos republicanos sostienen que la administración Biden abusó de sus autoridades de TPS para permitir ampliamente que cientos de miles de personas permanecieran en el país.

Hay varias demandas en los tribunales federales que desafían los esfuerzos de Trump para poner fin al TPS para más de un millón de personas, incluidos 350,000 haitianos. En marzo, un tribunal federal de apelaciones se alineó con el fallo de un juez inferior contra el fin del estatus temporal para Haití y el Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchará los argumentos el 29 de abril.

El Departamento de Seguridad Nacional y la administración Trump han destacado a menudo los delitos cometidos por inmigrantes y han creado un sitio web donde la gente puede buscar a las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y los delitos que han cometido en Estados Unidos.

La administración suele destacar a las “Familias Ángel” que han perdido a miembros de su familia a causa de delitos cometidos por inmigrantes.