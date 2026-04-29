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Federales arrestan a dos hombres por explotación infantil en Toa Baja y Caguas

Las investigaciones de HSI resultaron en cargos radicados por separado contra los acusados

29 de abril de 2026 - 10:54 AM

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De ambos acusados resultar convictos en todos los cargos, se exponen a un máximo de cadena perpetua en prisión. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un gran jurado federal emitió cargos por explotación infantil, en casos separados, contra dos hombres en Toa Baja y Caguas.

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En un comunicado de prensa, la Fiscalía federal informó que uno de los acusados fue Alen Meléndez Santiago, de 25 años y residente de Toa Baja, quien enfrenta tres cargos por explotación sexual infantil.

El pliego alega que “indujo, sedujo y coaccionó a una menor de 14 años a participar en actos sexualmente explícitos para producir pornografía infantil”.

“El acusado enfrenta un cargo de producción de pornografía infantil, un cargo de coacción y seducción de una menor y un cargo de posesión de pornografía infantil”, explicó el comunicado.

En un caso separado, la Fiscalía federal informó que el gran jurado emitió tres cargos contra Edwin Méndez Pérez, de 50 años y residente de Caguas, por coacción e incitación a un menor, explotación sexual infantil y recepción de material de explotación infantil.

De acuerdo con el pliego, el acusado “empleó, utilizó, persuadió, indujo, sedujo y coaccionó a una menor, es decir, a una menor de entre 11 y 15 años de edad, para que participara en conductas sexualmente explícitas con el propósito de producir cualquier representación visual de dicha conducta”.

La acusación alega que “la representación visual fue producida y transmitida utilizando materiales que han sido enviados por correo y transportados afectando el comercio interestatal y extranjero, o intentó hacerlo”.

“El acusado produjo y recibió el material de explotación infantil”, apuntó el comunicado.

Si ambos acusados resultan convictos en todos los cargos, se exponen a un máximo de cadena perpetua en prisión.

“La Fiscalía de los Estados Unidos seguirá dando prioridad al procesamiento de quienes explotan sexualmente a menores”, declaró Stephen Muldrow, director de la Fiscalía federal en Puerto Rico, en declaraciones escritas.

Las pesquisas estuvieron a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

“Los depredadores de menores suelen disfrazar el abuso como un ‘juego divertido’ para bajar la guardia de los niños, pero no tiene nada de inofensivo”, declaró Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de HSI en San Juan.

“Se trata de un comportamiento depredador, deliberado y calculado. Explotan la confianza, manipulan la inocencia y utilizan todas las tácticas a su alcance para atacar a sus víctimas, llegando incluso a pagar para conseguir lo que quieren. Esto no lo permitiremos”, afirmó.

Tags
Fiscalía federal Breaking NewsExplotación infantilAbuso sexual contra menores
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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