OSHA señala deficiencias de seguridad en explosión de planta de U.S. Steel en Pensilvania

Harrisburg, Pensilvania- La agencia federal de seguridad que investiga la explosión ocurrida en agosto en una planta de U.S. Steel cerca de Pittsburgh, en la que murieron dos trabajadores, ha descubierto una serie de procedimientos y prácticas incompletos, obsoletos o inadecuados que “expusieron” a los empleados a la explosión, que se produjo cuando los trabajadores estaban purgando una válvula de gas.

La Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA, en inglés) multó a la empresa con un total de $118,214 y emitió 10 citaciones.

En la explosión también resultaron heridas otras 11 personas, entre ellas contratistas, según la Junta de Seguridad Química, organismo federal que investiga la explosión.

Esta imagen, proporcionada por Amy Sowers, muestra humo saliendo de la planta U.S. Steel Clairton Coke Works, el lunes 11 de agosto de 2025, en Clairton, Pensilvania. (The Associated Press)

Antes de la explosión de agosto, Clairton Coke Works tenía un historial de accidentes y explosiones, y algunos trabajadores actuales y antiguos afirman que la mala gestión y la falta de inversiones han exacerbado la contaminación atmosférica y socavado la seguridad en el lugar de trabajo, según han averiguado Public Source de Pittsburgh y The Associated Press.

U.S. Steel ha declarado que la explosión se produjo cuando los trabajadores purgaban una válvula de gas como parte de los trabajos rutinarios de mantenimiento previstos en la extensa planta industrial ribereña, la mayor de su clase en el hemisferio occidental.

Según la OSHA, la válvula se rompió y liberó gas combustible de coquería.

En el informe de 16 páginas fechado el lunes, la OSHA afirmaba que los procedimientos escritos, las prácticas y la formación de U.S. Steel para realizar un mantenimiento seguro de los equipos y purgar la válvula de gas eran incompletos, obsoletos o inadecuados.

Esas deficiencias, decía, “expusieron” a los empleados a un riesgo de explosión cuando se rompió la válvula. Otra citación decía que U.S. Steel no proporcionó los registros requeridos dentro de un plazo especificado después de la explosión.

En un comunicado, U.S. Steel declaró que estaba examinando el informe de la OSHA. No dijo si estaba de acuerdo o en desacuerdo con las conclusiones, ni si las impugnaría.

“Continuaremos nuestro diálogo con la OSHA y otros organismos implicados”, afirmó.

La empresa ha declarado que la seguridad es un valor fundamental y conforma su cultura.

La OSHA dio a U.S. Steel un plazo para subsanar las deficiencias detectadas. La agencia permite a las empresas impugnar las conclusiones en una conferencia informal.

El equipo de emergencia se reúne tras una explosión en Clairton Coke Works, una planta de coquización de U.S. Steel, el lunes 11 de agosto de 2025, en Clairton, Pensilvania. (Foto AP/Gene Puskar) (The Associated Press)

En un comunicado, el director de distrito de United Steelworkers, Bernie Hall, dijo que el sindicato estaba “agradecido a la OSHA por investigar a fondo el trágico incidente que costó la vida a dos personas y afectó a muchas otras”.

“Estamos dedicados a trabajar con la dirección para aplicar las recomendaciones de la OSHA -especialmente las que incorporan la gestión de la seguridad de los procesos- y continuar con nuestra misión de hacer más seguros nuestros lugares de trabajo”, declaró Hall.

La Junta de Seguridad Química ha dicho que sigue investigando.

Kurt Barshick, vicepresidente de U.S. Steel en las obras de Mon Valley, dijo durante una presentación en octubre a los residentes de la zona que los trabajadores atraparon “agua a 3,000 PSI dentro de una válvula clasificada para 50 PSI”. La válvula se rompió y el gas llenó la zona, añadió Barshick.