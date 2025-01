Joe Biden rechaza propuesta de empresa japonesa para adquirir US Steel por casi $15,000 millones

Washington - El presidente Joe Biden rechazó el acuerdo propuesto para que la empresa japonesa Nippon Steel adquiera U.S. Steel, con sede en Pittsburgh, por casi 15,000 millones de dólares, reafirmando la promesa que hizo en marzo de bloquear la adquisición.

Su decisión se produce después de que la Comisión de Inversión Extranjera en Estados Unidos, conocida como CFIUS por sus siglas en inglés, no lograra el mes pasado un consenso sobre los posibles riesgos del acuerdo para la seguridad nacional, y le enviara a Biden, que tenía 15 días para tomar una decisión final, un informe muy esperado sobre la fusión.

Un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto, que habló bajo condición de anonimato, dijo a The Associated Press el mes pasado que algunas agencias federales representadas en el panel no creían que permitir que una empresa japonesa adquiriera una siderúrgica de propiedad estadounidense planteara riesgos para la seguridad nacional.