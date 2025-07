Incendio en casa para ancianos de Massachusetts deja nueve muertos

“En verdad pensé que iba a morir”, dijo. “Pensé que no había salida”.

Los fallecidos tenían entre 61 y 86 años, informaron las autoridades. La oficina del fiscal del distrito del condado de Bristol identificó a siete de los muertos como Rui Albernaz, de 64 años; Ronald Codega, de 61; Margaret Duddy, de 69; Robert King, de 78; Kim Mackin, de 71; Richard Rochon, de 78; y Eleanor Willett, de 86. Añadió que también fallecieron una mujer de 70 años y un hombre de 77, pero aún no se notifica a sus familiares.

Gabriel House abrió en 1999 y cuenta con 100 unidades, según la Massachusetts Executive Office of Aging and Independence. Su sitio web promueve apartamentos tipo estudio “para aquellos ancianos que no pueden permitirse el alto costo de la vida asistida”, así como cuidado de adultos en grupo a poca distancia de tiendas, restaurantes e iglesias.