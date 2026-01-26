Opinión
Explosión e incendio en fábrica de galletas en Grecia mata a 5 trabajadores

Otras siete personas resultaron heridas a causa del suceso en la empresa Violanta

26 de enero de 2026 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La policía indicó que los investigadores sospechan que la explosión pudo haberse originado cerca de los hornos, que operan las 24 horas del día. (George Kidonas)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Al menos cinco trabajadores del turno de noche murieron y siete personas resultaron heridas tras una explosión y un incendio en una fábrica de galletas en el centro de Grecia, informaron las autoridades el lunes.

RELACIONADAS

Los heridos, incluido un bombero, fueron hospitalizados tras la explosión en la planta de galletas Violanta, cerca de la ciudad de Trikala, unas 200 millas al norte de Atenas.

La explosión ocurrió durante el turno de noche y el incendio resultante destruyó la planta. Los equipos de bomberos lucharon contra las llamas durante horas antes de recuperar cuatro cuerpos -todas mujeres- del edificio destruido. Partes de un quinto cuerpo femenino fueron recuperadas posteriormente y se identificarán formalmente mediante pruebas de ADN, indicaron los funcionarios de bomberos.

“Desafortunadamente, el día comenzó bajo la sombra del trágico accidente en Trikala, en una moderna instalación de producción de alimentos”, dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en un discurso televisado durante una reunión del gabinete. “Nuestros pensamientos hoy están con las familias de las víctimas. En nombre de todo el gabinete, les expreso nuestras más profundas condolencias”.

Violanta, una empresa local, tiene distribución nacional para una gama de productos, incluidas galletas integrales, galletas de chocolate y barras de cereales.

La policía indicó que los investigadores sospechan que la explosión pudo haberse originado cerca de los hornos, que operan las 24 horas del día. Seis trabajadores y un bombero estaban siendo tratados en un hospital en Trikala, ninguno en estado grave.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsGrecia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
