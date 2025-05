El presidente Donald Trump dijo el viernes que la productora de acero U.S. Steel mantendrá su sede en Pittsburgh como parte de lo que llamó una “asociación planificada” que parecía indicar que aprobará una oferta de Nippon Steel, con sede en Japón , para comprar la icónica siderúrgica estadounidense.

Sin embargo, la declaración de Trump no dejó claro si aprobará la oferta de Nippon Steel después de que prometiera repetidamente bloquearla. Pero los inversores parecieron tomarlo como una señal de que la aprobaría, impulsando fuertemente las acciones de U.S. Steel.

La oferta de Nippon Steel de casi $15,000 millones para comprar U.S. Steel fue bloqueada por el expresidente Joe Biden en su salida de la oficina y, después de que Trump se convirtiera en presidente, fue objeto de otra revisión de seguridad nacional por parte del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos.

Trump dijo en un comunicado que “después de mucha consideración y negociación, US Steel REMANECERÁ en Estados Unidos y mantendrá su sede en la gran ciudad de Pittsburgh”.

Lo que Trump llamó una “asociación planificada” creará al menos 70,000 empleos y agregará $14,000 millones a la economía de Estados Unidos, dijo, aunque no estaba claro cuáles serían los términos del acuerdo o quién sería el propietario de U.S. Steel bajo el acuerdo.

Las empresas no hicieron comentarios de inmediato. Las acciones de U.S. Steel subieron un 21% con la noticia y continuaron subiendo en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Mantener la sede de U.S. Steel siempre había sido parte de la oferta de Nippon Steel para comprarla. Para endulzar el trato, Nippon Steel había ofrecido un compromiso de $2,700 millones para actualizar las instalaciones en Pensilvania e Indiana además de un compromiso anterior de gastar $1,400 millones.

Sin embargo, el director ejecutivo de U.S. Steel, David Burritt, advirtió en septiembre pasado que bloquear a Nippon Steel significaría que U.S. Steel “giraría en gran medida” y que plantearía “serias preguntas” sobre si seguiría teniendo su sede en Pittsburgh.

La junta directiva y los accionistas de U.S. Steel aprobaron la oferta de Nippon Steel el año pasado. Ha sido opuesta por el sindicato United Steelworkers. El sindicato no hizo comentarios de inmediato el viernes.

En diciembre, Trump dijo que estaba “totalmente en contra de que la otrora grandiosa y poderosa U.S. Steel fuera comprada por una empresa extranjera”.

Luego, en febrero, Trump sugirió que Nippon Steel no compraría U.S. Steel, como había planeado, sino que invertiría en U.S. Steel.