Captadas en farmacia: buscan a sospechosas de robar mercancía valorada en $1,483 en Hato Rey
Los hechos se remontan al 13 de noviembre de 2025, según la Policía
31 de marzo de 2026 - 1:36 PM
31 de marzo de 2026 - 1:36 PM
Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de Hato Rey Este, solicitaron la ayuda de la ciudadanía para identificar y dar con el paradero de dos mujeres sospechosas de cometer un robo en una farmacia en Hato Rey.
De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al 13 de noviembre de 2025, a eso de las 8:17 p.m., cuando las sospechosas entraron a la farmacia Caridad, ubicada en la avenida Ponce de León, y, en común y mutuo acuerdo, se apropiaron de varios artículos.
La mercancía hurtada fue valorada en $1,483.43, según la Policía.
Tras cometer el delito, ambas abandonaron el establecimiento y se marcharon en un vehículo Kia Forte color blanco.
Si tienes información que conduzca al esclarecimiento de este incidente, puedes llamar a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
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