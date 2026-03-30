Investigan “diversos ángulos” sobre asesinato de adolescente de 14 años en Loíza

Las autoridades investigan “diversos ángulos” sobre el ataque a tiros que resultó en el asesinato de una adolescente y dejó otra en condición de cuidado en la noche de ayer, domingo, en Loíza.

Así lo informó el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, durante una conferencia de prensa.

La víctima fue identificada como la joven Rosniellys Marcano Carrasquillo, de 14 años.

Señaló que, según la investigación preliminar, las dos menores eran primas, quienes regresaban de participar en un torneo de voleibol. El auto era conducido por el tío de Marcano Carrasquillo y padre de la otra adolescente.

Según el funcionario, el conductor del auto “alega que mientras transitaba por la carretera PR-187 con las dos menores, una de ellas, su hija, escuchó detonaciones y vio dos motoras”.

Más adelante el conductor se percató que las menores estaban heridas.

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Agregó que Marcano Carrasquillo - sobrina del conductor - murió posteriormente mientras recibía asistencia médica en el Hospital de la UPR de Carolina, mientras que lamentó que la otra joven “lucha por su vida”.

“Esto no es una estadística, esto es una tragedia que nos duele como pueblo”, manifestó. “Nos impacta profundamente, pero nos obliga a actuar con más urgencia y determinación. No puede seguir pasando y no lo vamos a aceptar”.

Informó que en horas de la tarde se reuniría con el comisionado de la Policía Municipal de Loíza, Carlos Ribot, para cooperación en la investigación.

En cuanto a la pesquisa, González dijo que al momento “no se descarta nada”.

“Estamos investigando diversos ángulos porque el conductor del vehículo cuenta con expediente por asesinato atenuado en el 2021 y se encuentra bajo probatoria”, sostuvo González.

Se refería a que en 2021 enfrentó cargos por la muerte de un hombre en un colmado en el sector Villa Kennedy, en Loíza. En ese caso, en medio de una disputa, se le imputó de dispararle a Luis Calderón Solís con una pistola para la que tenía licencia.

En cambio, Roberto Marcano, padre de la adolescente asesinada, dijo que el caso del 2021 contra su hermano no prosperó y fue descartado tras probar que la pistola se disparó en medio del forcejeo en momentos en que el otro hombre intentaba quitarle la pistola para la que tenía licencia de portación.

“Pasó por un proceso, donde fue a la corte, pasó el proceso ante un juez y salió inocente”, dijo Marcano en entrevista con TeleOnce, por lo que entendía que el ataque a tiros de ayer no tuvo que ver con el caso del 2021 y manifestó la posibilidad de que hayan sido confundidos con otro vehículo que buscaban los sicarios.

Ante ese planteamiento, el superintendente de la Policía reiteró que “por eso no estamos descartando ningún ángulo”.