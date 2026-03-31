Doble asesinato en Caimito: empleados de recogido de basura encuentran cuerpos en el pavimento

Empleados de recogido de desperdicios sólidos encontraron, en la madrugada de este martes, los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer sobre el pavimento en la PR-842 en la zona de Caimito, en San Juan.

La Policía informó que los trabajadores realizaban su ruta usual por el camino Los Figueroa cuando, a eso de las 4:05 a.m., se toparon con los cuerpos y se comunicaron con el cuartel policiaco.

“Los cuerpos se encontraban atados de manos”, informó la Uniformada, en su informe preliminar.

La investigación está a cargo de personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno.

Hallan cuerpo en Santurce

Por otro lado, la Policía también investiga un asesinato reportado en la noche del lunes, en la zona de la marginal Luis Muñoz Rivera, en Santurce.

Agentes que realizaban una ronda preventiva por el área, a eso de las 9:59 p.m., cuando encontraron el cuerpo.

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“El occiso no ha sido identificado, pero fue descrito como de ojos marrones, tez blanca, cabello largo castaño estilo “dreads”, de 5’9” de estatura y aproximadamente 200 libras de peso. Además, tenía barba y bigote, y dos tatuajes: uno en el bíceps interior derecho con el nombre ‘Elvira’ y otro en el antebrazo derecho con el nombre ‘Moeshalee’. La víctima, vestía una camisa, pantalón deportivo y calzado tipo tenis, todo de color negro", detalló la Policía, en su informe preliminar.