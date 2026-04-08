Hallan en buen estado de salud a mujer reportada desaparecida en Toa Alta

Una mujer de 52 años que era buscada por las autoridades desde finales de enero fue localizada en buen estado de salud en el municipio de Vega Baja, confirmó este miércoles la Policía de Puerto Rico.

La Coordinadora en Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) identificó a la mujer como Shalitza Figueroa Figueroa, de 52 años.

Según el informe policial, las labores de búsqueda quedan oficialmente suspendidas tras su localización.

Figueroa Figueroa había sido vista por última vez el 29 de enero en la urbanización Toa Alta Heights, del mencionado municipio. Su desaparición fue reportada por su hija, quien la describió como de tez blanca, ojos y cabello marrón, 5 pies y 2 pulgadas de estatura y 190 libras de peso. No se tenía información sobre la ropa que vestía al momento de su salida.