Turista se prende en fuego tras tropezar con una antorcha en un restaurante del Paseo La Princesa

Un turista terminó con quemaduras de tercer grado en la noche del miércoles luego de sufrir un “incidente desgraciado” en los predios del restaurante Princesa Cocina Cultura en el Paseo La Princesa, en el Viejo San Juan, confirmó la Policía.

Según la investigación preliminar, un turista de 47 años y residente en el estado de Kentucky “sufrió una caída en el lugar (y) durante esta tropezó con una antorcha”.

“De acuerdo a la querellante, al perjudicado le cayó liquido de la misma y se prendió en fuego, resultando con quemaduras de tercer grado en ambos muslos y ambas manos”, agrega el informe.

De acuerdo a la Uniformada, el turista fue asistido inmediatamente por personal del local y paramédicos de Emergencias Médicas Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, fue transportado al Centro Médico de Río Piedras.

Al momento, se desconoce su condición de salud.