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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Turista se prende en fuego tras tropezar con una antorcha en un restaurante del Paseo La Princesa

El “incidente desgraciado” ocurrió durante la noche del miércoles, confirmó la Policía

9 de abril de 2026 - 12:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El choque ocasionó que el auto se prendiera en llamas causándole quemaduras a la víctima tras quedar pillado en el vehículo.
El caso es investigado por la Policía.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un turista terminó con quemaduras de tercer grado en la noche del miércoles luego de sufrir un “incidente desgraciado” en los predios del restaurante Princesa Cocina Cultura en el Paseo La Princesa, en el Viejo San Juan, confirmó la Policía.

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Según la investigación preliminar, un turista de 47 años y residente en el estado de Kentucky “sufrió una caída en el lugar (y) durante esta tropezó con una antorcha”.

“De acuerdo a la querellante, al perjudicado le cayó liquido de la misma y se prendió en fuego, resultando con quemaduras de tercer grado en ambos muslos y ambas manos”, agrega el informe.

De acuerdo a la Uniformada, el turista fue asistido inmediatamente por personal del local y paramédicos de Emergencias Médicas Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, fue transportado al Centro Médico de Río Piedras.

Al momento, se desconoce su condición de salud.

La agente municipal Hernández, adscrita al Viejo San Juan, investigó el incidente.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICIncendiosViejo San Juan
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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