Mujer resulta herida tras presuntamente ser apuñalada por un familiar durante incidente en Guaynabo
La Policía investiga los hechos. Esto es lo que se sabe al momento
10 de abril de 2026 - 8:49 AM
10 de abril de 2026 - 8:49 AM
Una mujer resultó herida en un incidente que es investigado por las autoridades, luego de que presuntamente fuera atacada con un arma blanca por un familiar en la urbanización Garden Hill, en Guaynabo.
Según la información preliminar de la Policía, la víctima fue atacada con un arma blanca. Tras el incidente, la perjudicada fue atendida por paramédicos en la escena y fue transportada a una institución hospitalaria.
De momento, se desconoce su condición de salud.
El presunto agresor se encuentra bajo arresto.
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