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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer resulta herida tras presuntamente ser apuñalada por un familiar durante incidente en Guaynabo

La Policía investiga los hechos. Esto es lo que se sabe al momento

10 de abril de 2026 - 8:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Logo de la Policía de Puerto Rico. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer resultó herida en un incidente que es investigado por las autoridades, luego de que presuntamente fuera atacada con un arma blanca por un familiar en la urbanización Garden Hill, en Guaynabo.

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Según la información preliminar de la Policía, la víctima fue atacada con un arma blanca. Tras el incidente, la perjudicada fue atendida por paramédicos en la escena y fue transportada a una institución hospitalaria.

De momento, se desconoce su condición de salud.

El presunto agresor se encuentra bajo arresto.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICGuaynabo
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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