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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Viernes de calor intenso: sensación térmica podría superar los 90 grados Fahrenheit

Meteorología advirtió que el ambiente seguirá dominado por condiciones térmicas elevadas, con sensaciones aún más altas

8 de mayo de 2026 - 10:30 AM

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Meteorología advirtió sobre condiciones calurosas. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Las condiciones calurosas volverán a ser el principal factor del día en Puerto Rico, con temperaturas que se mantendrán elevadas en gran parte de la isla, especialmente en zonas costeras y urbanas.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que para este viernes se mantiene un riesgo limitado de calor en dichas zonas, por lo que exhortó a la población a tomar las debidas precauciones.

“Van a prevalecer las condiciones calurosas en zonas costeras y urbanas mayormente, con temperaturas en los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit (°F)“, indicó a El Nuevo Día la meteoróloga Yidiana Zayas.

“No obstante, los índices podrían ser más elevados. Los índices de calor, la sensación térmica, podría estar en los altos 90 °F o bajos 100 °F”, agregó.

Zayas precisó que, en general, se esperan condiciones del tiempo mayormente estables en toda la región.

“Esta mañana debe estar bastante tranquila a través de toda el área. Tenemos un flujo de viento del este-noreste y debe permanecer bastante tranquilo el día”, añadió la meteoróloga, en entrevista telefónica.

Durante la tarde, no obstante, precisó que podrían desarrollarse aguaceros en sectores del interior hacia el oeste y el suroeste de la isla. “No se espera que sea tan fuerte. Hay riesgo limitado de inundaciones”, agregó.

Finalmente, en cuando a las condiciones marítimas, precisó que se mantienen relativamente tranquilas, con riesgo bajo de corrientes marinas en toda la costa.

En las playas del norte se esperan olas de tres a cuatro pies, ocasionalmente hasta cinco, mientras que en las aguas del Caribe, al sur de la isla, las olas rondarán entre dos y tres pies, detalló Zayas.

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¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

No obstante, anticipó que mañana, sábado, podría aumentar el riesgo a nivel moderado debido al incremento en los vientos.

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Breaking NewsTiempoTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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