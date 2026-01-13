Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Acusan a joven de 22 años por dos “carjackings” ocurridos en 2021 en Guaynabo

Jeremy Ruiz-Rosario fue arrestado el lunes por agentes el FBI

13 de enero de 2026 - 10:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año la cifra de carjackings suma siete crímenes. (Archivo)
Los hechos, según la acusación, ocurrieron alrededor de las 7:00 p.m. en el estacionamiento de un restaurante Burger King, ubicado en el sector Los Álamos.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un gran jurado acusó a un joven de 22 años por presuntamente cometer dos “carjackings” en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Guaynabo, en hechos ocurridos en 2021.

En comunicado de prensa, la Fiscalía federal indicó que el acusado, identificado como Jeremy Ruiz-Rosario, actuó junto a otros individuos armados para despojar de sus vehículos a dos mujeres adultas.

Los hechos, según la acusación, ocurrieron alrededor de las 7:00 p.m. en el estacionamiento de un restaurante Burger King, ubicado en el sector Los Álamos.

En ese lugar, Ruiz-Rosario, mientras portaba y exhibía un arma de fuego, amenazó e intimidó, junto a otros sujetos, a las querellantes mientras estas se encontraban dentro de sus vehículos.

De acuerdo con Fiscalía federal, una de las víctimas fue despojada de un Nissan Rogue blanco, año 2011, mientras que, de forma simultánea, la otra mujer fue obligada a entregar una Toyota RAV4 blanca, año 2020.

Ambos vehículos habían sido transportados, enviados o recibidos en comercio interestatal o extranjero, lo que sustenta la jurisdicción federal del caso.

Tras estos hechos, un gran jurado emitió, el pasado 7 de enero, un pliego acusatorio contra Ruiz-Rosario, quien fue arrestado ayer, lunes, por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

De ser hallado culpable, el acusado enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión por los robos de vehículos y hasta cadena perpetua por los cargos relacionados con armas de fuego.

