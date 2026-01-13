Acusan a joven de 22 años por dos “carjackings” ocurridos en 2021 en Guaynabo

Un gran jurado acusó a un joven de 22 años por presuntamente cometer dos “carjackings” en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Guaynabo, en hechos ocurridos en 2021.

En comunicado de prensa, la Fiscalía federal indicó que el acusado, identificado como Jeremy Ruiz-Rosario, actuó junto a otros individuos armados para despojar de sus vehículos a dos mujeres adultas.

Los hechos, según la acusación, ocurrieron alrededor de las 7:00 p.m. en el estacionamiento de un restaurante Burger King, ubicado en el sector Los Álamos.

En ese lugar, Ruiz-Rosario, mientras portaba y exhibía un arma de fuego, amenazó e intimidó, junto a otros sujetos, a las querellantes mientras estas se encontraban dentro de sus vehículos.

De acuerdo con Fiscalía federal, una de las víctimas fue despojada de un Nissan Rogue blanco, año 2011, mientras que, de forma simultánea, la otra mujer fue obligada a entregar una Toyota RAV4 blanca, año 2020.

Ambos vehículos habían sido transportados, enviados o recibidos en comercio interestatal o extranjero, lo que sustenta la jurisdicción federal del caso.

Tras estos hechos, un gran jurado emitió, el pasado 7 de enero, un pliego acusatorio contra Ruiz-Rosario, quien fue arrestado ayer, lunes, por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).