Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan dos “carjackings” reportados con dos horas de diferencia en Hato Rey y Guayama

Los incidentes se reportaron durante la noche del martes, informó la Policía

3 de diciembre de 2025 - 9:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m.
Los hechos se reportaron con dos horas de diferencia. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga dos incidentes de “carjacking que se reportaron por separado la noche del martes, con aproximadamente dos horas de diferencia, en los municipios de Guayama y San Juan.

Según el informe preliminar, el primer robo de auto se reportó cerca de las 7:49 p.m. en la calle 4, frente al salón de belleza Unik Studio, en el área del estacionamiento, en Guayama.

La querellante indicó que, mientras se encontraba dentro de su vehículo Hyundai Venue negro, año 2025, un individuo se le acercó y, mediante amenaza e intimidación, la despojó del auto antes de huir del lugar.

Más tarde, la Policía Municipal de Guaynabo logró recuperar el vehículo y arrestó al sospechoso.

Cometen robo a bordo de motora

Mientras, el segundo caso se reportó a las 9:52 p.m., en la calle Juan A. Dávila, en la urbanización Los Ingenieros, en Hato Rey, cuando la víctima fue sorprendida por dos sujetos a bordo de motora.

Según el relato de la perjudicada, se encontraba estacionada en el lugar, cuando dos individuos se le acercaron. Uno de ellos, portando un arma de fuego, la despojó de su vehículo Toyota CHR gris y con la tablilla JIR-421. Dentro del auto se encontraban las pertenecías de la querellante y dos celulares.

Los asaltantes se marcharon del lugar hacia rumbo desconocido y no le causaron daño físico a la querellante.

El caso de Guayama fue investigado preliminarmente por el agente Julio Estrada, adscrito al Distrito de Guayama, quien lo refirió a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama.

Mientras, el caso de San Juan es investigado por el agente Orlando Rosado Picoreli de la División de Robos del CIC de San Juan.

