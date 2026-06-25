En un lapso de dos horas: se reportan tres “carjackings” en Lajas y San Juan

En un lapso de dos horas se reportan tres "carjackings" en Lajas y Puerto Nuevo, San Juan, según los datos provistos por la Policía de Puerto Rico, que muestran que los incidentes ocurrieron durante la noche de ayer, miércoles, y la madrugada de este jueves.

El “carjacking” más reciente ocurrió a eso de la 1:00 a.m. de este jueves en el barrio Lajas Arriba, frente al negocio La Llave de Oro, en la carretera 117, en el mencionado municipio, según el informe preliminar de la Uniformada, que investiga las circunstancias.

De acuerdo con la querella, cuatro individuos armados agredieron a un ciudadano para despojarlo de su vehículo Hyundai Accent negro del año 2015, con tablilla JAO-487. Posteriormente, los sospechosos huyeron en dirección hacia San Germán.

En hechos separados, en la zona de Puerto Nuevo, en San Juan, se reportaron dos incidentes durante el miércoles.

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El primero tuvo lugar a las 11:06 p.m. en la calle Constitución, donde tres sujetos armados interceptaron a una mujer y le arrebataron su Toyota Corolla negro del 1999.

Minutos más tarde, a las 11:40 p.m., otro conductor fue víctima de un robo similar en la calle 10 de Caparra Terrace. En este segundo hecho, los asaltantes, que se desplazaban en un vehículo verde, lograron apropiarse de un Hyundai Elantra gris.

En ninguno de los casos se reportaron personas heridas, según la información provista por la Policía.

Las tres querellas fueron referidas a las divisiones correspondientes del Cuerpo de Investigaciones Criminales para continuar con la pesquisa y dar con el paradero de los responsables.