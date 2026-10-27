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Hallan cuerpo con múltiples heridas de bala en Corozal

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:36 a.m. en la PR-807

27 de octubre de 2026 - 6:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de Río Piedras encontraron casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo / GFR Media)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 358 asesinatos en lo que va de este año, 13 menos que los 371 registrados a la misma fecha en el 2025. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Corozal.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 12:36 a.m., en la PR-807, en la barriada Aldea Vázquez.

Según la información preliminar, una llamada telefónica alertó a los agentes sobre disparos en el lugar.

“Al llegar a la escena, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba múltiples heridas de bala”, indicó el informe policíaco.

“Al momento, el occiso no ha sido identificado”, agregó.

El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, quienes continuarán con la pesquisa en coordinación con el fiscal de turno.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 358 asesinatos en lo que va de este año, 13 menos que los 371 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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