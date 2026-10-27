Hallan cuerpo con múltiples heridas de bala en Corozal
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:36 a.m. en la PR-807
27 de octubre de 2026 - 6:31 AM
27 de octubre de 2026 - 6:31 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Corozal.
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:36 a.m., en la PR-807, en la barriada Aldea Vázquez.
Según la información preliminar, una llamada telefónica alertó a los agentes sobre disparos en el lugar.
“Al llegar a la escena, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba múltiples heridas de bala”, indicó el informe policíaco.
“Al momento, el occiso no ha sido identificado”, agregó.
El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, quienes continuarán con la pesquisa en coordinación con el fiscal de turno.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 358 asesinatos en lo que va de este año, 13 menos que los 371 registrados a la misma fecha en el 2025.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: