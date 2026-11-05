Elecciones en EEUU: desmantelando injusticias
La política migratoria de Estados Unidos tiene que volver a sus raíces históricas, sentencia Orlando Parga
5 de noviembre de 2026 - 4:00 PM
5 de noviembre de 2026 - 4:00 PM
El 16 de junio de 2015, Donald J. Trump bajó las escaleras de su torre neoyorquina para anunciar que aspiraba a la nominación presidencial en las primarias republicanas. Ahí comenzó la locura. La humillación viciosa a los inmigrantes hispanos diciendo que: “Cuando México envía a su gente, no está enviando a los mejores... traen drogas, delincuencia, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas”. Luego, irracionalmente, jactándose de que él podía, “matar a cualquiera en la 5ta Avenida y no me costaría un solo voto”.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: