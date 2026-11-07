Juan Dalmau se compromete a luchar en contra de las redadas de ICE en Puerto Rico

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y excandidato a la gobernación, Juan Dalmau Ramírez, condenó este viernes las redadas contra inmigrantes realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Puerto Rico y se comprometió a luchar en contra de acciones futuras por parte de la agencia federal.

Dalmau se expresó durante su participación en la conferencia SOMOS 2026 que comenzó el 4 de noviembre en el hotel Caribe Hilton, actividad a la que también asistieron la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde Zohran Mamdani.

“Los principios universales no se negocian. La dignidad humana no tiene precio. La idea de que haya un liderato colonialista y anexionista del PPD (Partido Popular Democrático) y del PNP (Partido Nuevo Progresista), que hayan hecho causa común para permitir que los más vulnerables y los más inocentes, nuestros niños, estén sujetos al abuso y al terror en el lugar que debe ser sagrado, que son las escuelas, es inaceptable”, subrayó Dalmau ante los asistentes.

PUBLICIDAD

“Nosotros, los que estamos aquí, estamos del lado correcto de la historia. Mi compromiso, y el del PIP, con nuestra delegación legislativa, es que vamos a dar la batalla, limpia, honesta, pura, por principios, junto con esta gran alianza de apoyo que tenemos y con el honor de contar con el alcalde del pueblo, nuestro amigo, Zohran Mamdani”, enfatizó Dalmau.

El excandidato a la gobernación en los comicios de 2024 se refirió al Proyecto del Senado (PS) 1062 que buscaba, en un principio proteger los derechos de los estudiantes migrantes, pero que sufrió cambios que afectarían las disposiciones en el protocolo vigente del Departamento de Educación sobre intervenciones de ICE en las escuelas públicas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ofrece un mensaje. A su lado, el secretario general del PIP, Juan Dalmau. (X / Juan Dalmau Ramírez)

“Condenamos las intervenciones de ICE contra familias migrantes y rechazamos la medida aprobada con votos del PPD y el PNP en el Senado, que abre las puertas de nuestras escuelas a intervenciones migratorias. ¡Las escuelas deben ser espacios de educación y protección, no escenarios de miedo, persecución y separación de familias! Este no es un asunto de partidos ni de nacionalidades. Es un asunto de principios, de humanidad y de solidaridad. ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Y la dignidad humana no tiene fronteras!“, enfatizó Dalmau en una publicación en su cuenta de X.

Más temprano en el día, el comisionado residente y presidente del PPD, Pablo José Hernández Rivera, indicó que analizaría la versión final del proyecto antes de opinar sobre los senadores de la colectividad que la avalaron.

Uno de los cambios en la pieza final fue que se eliminó que los agentes pudieran entrar a escuelas meramente con una orden administrativa, un asunto que se había introducido por parte de las comisiones de Educación y Gobierno del Senado.

PUBLICIDAD

“Yo estoy apoyando un proyecto para que ICE no pueda entrar a ninguna escuela. Entiendo que la Legislatura de Puerto Rico no puede, no puede ir por encima de una orden judicial que les deje entrar y está tratando de limitar lo más posible. Si, en efecto, eso es lo que se aprobó, bien, si lo que se aprobó fue lo que dice aquel entirillado que lo flexibilizaba más, pues mal y me opondría a eso”, respondió Hernández durante una actividad en la Casa Dominicana a la que asistieron los representantes Nydia Velázquez y Adriano Espaillat.

“Estoy esperando a ver el texto de la aprobación final y cualquier diferencia que yo tenga con miembros de mi partido respecto a eso, lo voy atender internamente, pero que públicamente se sepa mi posición: Cero ICE en las escuelas, en los hospitales, en las iglesias”, esbozó el comisionado residente.

Por su parte, la congresista Velázquez, también de Nueva York, aseguró que cuando se inaugure el próximo Congreso, en enero, el “abuso de ICE se acabó”. Se refería a medidas pendientes que no se habían podido aprobar porque los demócratas eran minoría en ambas cámaras, como la eliminación del uso de máscaras para tapar los rostros, el uso de cámaras corporales y la prohibición por ley de que agentes de inmigración entren a escuelas o iglesias.

“Les vamos a quitar las máscaras a todos esos que se han escondido detrás de ella y detrás de sus armas largas. Vamos a llamar a capítulo a los responsables de haber atemorizado a las comunidades en Santurce, en Río Piedras, en Cabo Rojo, y cualquier parte de esta isla... a los que se atrevieron a irrumpir en un lugar sagrado como la Iglesia San Antonio de Padua en Río Piedras, en una cacería humana sin precedentes”, defendió la puertorriqueña, quien no regresa al Congreso en enero tras no haber aspirado a la reelección.

PUBLICIDAD

Velázquez también rechazó que senadores del PNP y del PPD avalaran el PS 1062.

Agentes de la Oficina de Operaciones de Control y Deportación (ERO) de Miami, que recibió apoyo de agentes puertorriqueños, ejecutaron redadas en Barrio Obrero y Villa Palmeras, en Santurce, al igual que en el centro de Río Piedras, del 22 al 25 de octubre. Además, llegaron hasta un comercio de Canóvanas en busca de inmigrantes sin estatus regularizado.

Tres agentes de ICE también irrumpieron, el 24 de octubre, en la Parroquia San Antonio de Padua, en Río Piedras, mientras al menos 15 feligreses esperaban para confesarse.