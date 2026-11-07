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La tormenta tropical Peña se forma en el océano Pacífico, al sur de Hawaii

Se prevé que gane intensidad, pero que se mantenga en alta mar sin afectar a tierra firme

7 de noviembre de 2026 - 8:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen de satélite GeoColor del GOES-19, facilitada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, muestra la tormenta tropical Peña en el océano Pacífico el viernes 6 de noviembre de 2026.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La tormenta tropical Peña se formó el viernes en el océano Pacífico, muy al sur de las islas hawaianas.

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El sistema tenía vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros por hora (45 millas por hora), y su centro se encontraba a unos 1.046 kilómetros (650 millas) al sureste de South Point, Hawai, y a unos 2.173 kilómetros (1.350 millas) al este-sureste de la isla Johnston, según un aviso del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

Peña se desplazaba hacia el oeste a 19 km/h (12 mph). Se pronostica que se fortalecerá durante el próximo día aproximadamente, y que luego no registrará cambios significativos durante la próxima semana.

Se prevé que el sistema permanezca mar adentro, lejos de Hawai. No hay avisos ni advertencias en vigor, ni amenazas para tierra.

El océano Pacífico ha tenido una temporada de huracanes activa, en parte debido al fenómeno climático de El Niño.

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