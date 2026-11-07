La tormenta tropical Peña se forma en el océano Pacífico, al sur de Hawaii

La tormenta tropical Peña se formó el viernes en el océano Pacífico, muy al sur de las islas hawaianas.

El sistema tenía vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros por hora (45 millas por hora), y su centro se encontraba a unos 1.046 kilómetros (650 millas) al sureste de South Point, Hawai, y a unos 2.173 kilómetros (1.350 millas) al este-sureste de la isla Johnston, según un aviso del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

Peña se desplazaba hacia el oeste a 19 km/h (12 mph). Se pronostica que se fortalecerá durante el próximo día aproximadamente, y que luego no registrará cambios significativos durante la próxima semana.

Se prevé que el sistema permanezca mar adentro, lejos de Hawai. No hay avisos ni advertencias en vigor, ni amenazas para tierra.