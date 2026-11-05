“Engaños malintencionados”: investigan nueva ola de amenazas de bomba contra vuelos en Europa

Más de una docena de vuelos en Europa recibieron amenazas de bomba este jueves, lo que provocó numerosos aterrizajes de emergencia y, en algunos casos, escoltas militares, informaron las autoridades. No se ha encontrado ningún material peligroso o sospechoso en lo que un funcionario británico calificó como engaños “malintencionados”.

Varias amenazas similares estuvieron dirigidas contra aviones a principios de esta semana, lo que provocó inspecciones y desvíos.

Aunque las falsas amenazas de bomba no son inusuales, sí lo es que se produzcan tantas en un solo día y ocasionen interrupciones generalizadas. Los incidentes ocurren en un momento de mayores tensiones geopolíticas y de advertencias de las autoridades sobre la posibilidad de que Rusia esté intensificando las llamadas amenazas híbridas en Europa. El continente también ha experimentado recientemente una serie de otras interrupciones, como ataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados, incursiones de drones y la activación de aplicaciones de alertas por motivos que aún no están claros.

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Se desconoce si las amenazas de esta semana están relacionadas entre sí y tampoco está claro quién está detrás de ellas.

Según una copia proporcionada por un funcionario aeroportuario y examinada por The Associated Press, un correo electrónico con la amenaza dirigida a vuelos con destino a Roma fue enviado en nombre de un grupo que se describe a sí mismo como antifeminista. Un funcionario de otro aeropuerto europeo indicó que la amenaza que recibieron también procedía de un grupo que se identificaba como antifeminista y utilizaba parte del mismo lenguaje. No se pudo determinar si se trataba de los mismos grupos. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a divulgar la información.

Autoridades condenan las falsas amenazas

La secretaria de Transporte del Reino Unido, Heidi Alexander, dijo a medios británicos que varios vuelos en Europa han sido blanco de amenazas falsas y “malintencionadas”.

Por su parte, el comisionado de Transporte de la Unión Europea, Apostolos Tzitzikostas, declaró a periodistas en Dublín que era “demasiado pronto para sacar conclusiones sobre si los incidentes denunciados están relacionados”.

“Las investigaciones nacionales siguen en curso”, indicó, y añadió que se había activado un mecanismo de intercambio de información de la Unión Europea sobre seguridad aérea.

Una base aérea francesa permanece bajo estrictas medidas de seguridad

Un vuelo de Dublín a Roma fue desviado a una base aérea militar en Francia tras recibir una amenaza, informó la oficina del primer ministro francés, Sébastien Lecornu. El avión de Aer Lingus aterrizó sin contratiempos en la base de Évreux, que se encontraba bajo estrictas medidas de seguridad, mientras equipos militares especializados en la desactivación de explosivos inspeccionaban la aeronave, indicó la oficina.

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Lecornu ordenó que aviones de combate interceptaran la aeronave porque el piloto “no cooperó como se esperaba con las autoridades”, según su oficina.

Horas después, el avión permanecía en la pista, con un vehículo de la Cruz Roja cerca, mientras expertos en explosivos lo examinaban con ayuda de perros especializados.

Las autoridades francesas de seguridad aérea iniciaron una investigación.

Aviones de combate italianos escoltan un vuelo de Finnair

Aviones de combate de la Fuerza Aérea italiana escoltaron un vuelo de Finnair que salió de Helsinki con destino a Roma, luego de que se recibiera un correo electrónico con una amenaza, informó la institución en un comunicado.

Finnair indicó que dos de sus vuelos, incluido el que recibió la escolta militar y aterrizó sin contratiempos en Roma, fueron objeto de “falsas amenazas de bomba sin fundamento”.

El otro vuelo, operado por Jettime entre Helsinki y Viena, aterrizó sin problemas en su destino y se esperaba que regresara al servicio tras una inspección, informó Finnair.

Mientras tanto, tres vuelos de Ryanair con destino a Sofía, Bulgaria, también recibieron escoltas militares y realizaron aterrizajes de emergencia tras recibir amenazas de bomba, indicaron las autoridades.

Dos de las aeronaves —una procedente de Copenhague, Dinamarca, y otra de Madrid— aterrizaron sin contratiempos en Sofía, informaron funcionarios aeroportuarios a periodistas. El tercer vuelo, procedente de Londres, fue desviado y aterrizó sin problemas en Plovdiv, la segunda ciudad más grande de Bulgaria, informó Krassimir Peshev, director ejecutivo del aeropuerto de esa localidad.

Falsas amenazas provocaron inspecciones similares a principios de semana

Varios vuelos en distintas partes de Europa recibieron amenazas de bomba a principios de esta semana, informaron las autoridades.

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Entre las aeronaves afectadas había vuelos de las aerolíneas polacas LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air y Ryanair. Las falsas amenazas ocurrieron después de que un avión con destino a Bulgaria fuera desviado a Hungría tras recibir una amenaza similar mientras estaba en el aire. Nadie resultó herido.

Otros vuelos también sufrieron interrupciones este jueves. Entre los incidentes reportados figuran los siguientes:

— La Policía de República Checa informó que las inspecciones de cuatro aviones que aterrizaron en Praga tras recibir amenazas de bomba no encontraron nada sospechoso. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre los lugares de origen de los vuelos y señalaron que, aunque no consideraron creíbles las amenazas, adoptaron medidas de precaución.

— Un vuelo de LOT Polish Airlines que viajaba de Varsovia a Bruselas aterrizó en su destino, donde las inspecciones no detectaron ningún objeto peligroso o sospechoso, informó la aerolínea.

— Un vuelo de Wizz Air que cubría la ruta entre Milán y Bucarest aterrizó sin contratiempos en la capital rumana tras recibir una amenaza de bomba, informó el portavoz del aeropuerto, Teo Postelnicu. Las inspecciones no encontraron ningún artefacto explosivo.

— Un vuelo con destino a Varsovia aterrizó en Viena tras recibirse un correo electrónico dirigido a las autoridades polacas que contenía una amenaza imprecisa, informó Stefan Loidl, portavoz policial de la provincia de Baja Austria. No se encontró nada y el avión continuó su viaje hacia Varsovia.

Loidl también indicó que se recibió una amenaza imprecisa contra el aeropuerto de Viena relacionada con otros cuatro vuelos, cuyos nombres no quiso divulgar. Sin embargo, las operaciones aeroportuarias no se vieron interrumpidas.

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