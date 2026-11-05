Declaran culpable a Russell Brand por violación y agresión sexual

Russell Brand fue declarado culpable este jueves de cargos de violación y agresión sexual contra cuatro mujeres, por hechos que se remontan a más de 20 años.

El juez Joel Bennathan indicó que el actor y comediante británico enfrenta una pena de prisión “considerable” cuando reciba su sentencia el lunes. Brand se encontraba en libertad, pero el juez rechazó una solicitud de fianza ante la posibilidad de que pudiera darse a la fuga, por lo que fue puesto bajo custodia.

“Lamento, por supuesto, las dificultades que esto les ha causado a los niños. Pero esas dificultades fueron provocadas por los graves delitos cometidos por su padre”, expresó el juez.

Durante el juicio, la fiscal Riel Karmy-Jones describió a Brand como un “depredador sexual” despiadado, calculador y manipulador.

Brand, de 51 años, negó los cargos y testificó que durante su juventud estaba obsesionado con el sexo y llevaba una vida promiscua, pero que nunca había obligado a nadie a hacer algo contra su voluntad.

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Fue declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual. Sin embargo, fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente.

Brand cerró los ojos cuando se leyó el veredicto de culpabilidad por violación, aunque no mostró ninguna otra reacción. Cuando se le negó la fianza, hizo señas a sus abogados para indicarles que estaba bien y repitió varias veces: “Estoy bien, estoy bien, estoy bien”, antes de que los agentes se lo llevaran.

El superintendente detective Andy Furphy, de la Policía Metropolitana de Londres, afirmó que la condena fue “un testimonio del extraordinario valor, la fortaleza y la determinación de las mujeres que dieron un paso al frente y denunciaron lo que les había ocurrido”.

“Brand utilizó su influencia, posición y fama para explotar y cometer delitos sexuales contra mujeres. A medida que aumentaba su notoriedad, también crecía su sentido de tener derecho a hacerlo”, señaló.

El jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, deliberó durante más de ocho horas a lo largo de dos días en el Tribunal de la Corona de Southwark.

Conocido por sus rutinas de comedia provocadoras y sus problemas con las drogas y el alcohol, Brand alcanzó notoriedad a principios de la década de 2000, cuando comenzó a presentar programas de televisión y su propio espacio radial en la BBC. También participó en películas de Hollywood, entre ellas “Forgetting Sarah Marshall” y “Get Him to the Greek”, y estuvo casado brevemente con la estrella del pop Katy Perry.

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En años recientes, se alejó de los medios tradicionales, se mudó a Florida y construyó una amplia audiencia en internet con videos en los que combina temas de bienestar, teorías de conspiración y reflexiones sobre su devoción religiosa.

Brand fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer durante una fiesta de cumpleaños celebrada en un bar de Londres en 2004, pero fue absuelto del cargo de haberla violado mediante sexo oral en un baño.

También fue hallado culpable de besar y manosear a otra mujer en una estación de radio de Londres en 2004 o 2005, así como de violar analmente a una admiradora a quien conoció detrás del escenario durante uno de sus espectáculos de comedia en 2009.

El último cargo por el que fue condenado corresponde a la agresión sexual contra otra mujer, quien declaró que el comediante le exigió un masaje y presionó su rostro contra la entrepierna de ella durante la grabación de un anuncio publicitario en 2009.

Brand fue absuelto del cargo de violar a otra mujer en una habitación de hotel durante la conferencia anual del Partido Laborista, celebrada en 1999 en la ciudad costera de Bournemouth. También fue absuelto de intentar agredir indecentemente a una mujer al arrastrarla hacia el baño de hombres en las oficinas del canal musical MTV en Londres.

The Associated Press no identifica a las víctimas de violencia sexual alegada. Además, las leyes británicas protegen de por vida la identidad de estas mujeres ante los medios de comunicación.

Durante su testimonio, Brand afirmó que el proceso penal había tenido un impacto devastador en su vida y en su familia.

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“Toda mi vida ha estado consumida por estos acontecimientos, estas alegaciones y estas acusaciones”, expresó.

Los abogados de Brand argumentaron que la credibilidad de las presuntas víctimas se veía afectada por el hecho de que acudieron a la Policía años después de las supuestas agresiones y tras la transmisión, en 2023, de un documental que presentó acusaciones anónimas contra el comediante.

Brand declaró que sus amigos y colegas lo habían abandonado.

Su esposa, Laura, quien lo acompañó al tribunal, testificó como testigo de carácter en su defensa. Sin embargo, Brand afirmó que ninguna persona con pruebas pertinentes estuvo dispuesta a declarar a su favor.

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