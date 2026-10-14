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Fiscalía describe a Russell Brand como un depredador sexual despiadado al inicio del juicio

Los fiscales expusieron sus argumentos iniciales sobre las acusaciones que enfrenta

14 de octubre de 2026 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Russell Brand habla con los medios de comunicación a su llegada al Tribunal Penal de Southwark, en Londres, el miércoles 14 de octubre de 2026. (Ben Whitley/PA vía AP) (Ben Whitley)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Londres - Russell Brand se comportó como un depredador sexual “despiadado” al agredir a seis mujeres a lo largo de una década, afirmó este miércoles una fiscal al inicio del juicio por violación y agresión sexual contra el actor y cómico.

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Brand, de 51 años, se ha declarado inocente de tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de abuso sexual. Los cargos afectan a seis mujeres y se refieren a presuntos delitos cometidos entre 1999 y 2009.

El fiscal Riel Karmy-Jones explicó a los miembros del jurado del Tribunal Penal de Southwark, en Londres, que las seis mujeres, que no se conocen entre sí, fueron agredidas en “una habitación de hotel, en sus lugares de trabajo, en el baño de un bar y en el domicilio particular de Brand”.

Afirmó que, en aquella época, Brand tenía un deseo “indiscriminado y voraz” de contacto sexual, y que “las mujeres no eran más que un medio para alcanzar un fin”.

“Era despiadado, calculador y manipulador. Y, según la acusación, era un depredador sexual”, afirmó Karmy-Jones.

Russell Brand habla con los medios de comunicación a su llegada al Tribunal.
Russell Brand habla con los medios de comunicación a su llegada al Tribunal. (Ben Whitley)

Brand, que se encuentra en libertad bajo fianza, llegó el miércoles al juzgado ante una multitud de fotógrafos y periodistas de vídeo. Afirmó que se sentía “afortunado”.

“Me siento, por supuesto, preocupado, pero tengo la esperanza de que este proceso dé buenos resultados para todos los implicados”, afirmó Brand. “Eso es lo que rezo”.

Conocido por sus monólogos subidos de tono y sus problemas con las drogas y el alcohol, Brand saltó a la fama a principios de la década de 2000, presentando programas de televisión y su propio programa de radio en la BBC. Participó en películas de Hollywood como “Olvidando a Sarah Marshall” y “Llévatelo a Grecia”.

El cómico y actor Russell Brand, acompañado de su esposa Laura Brand.
El cómico y actor Russell Brand, acompañado de su esposa Laura Brand. (Kin Cheung)

En los últimos años se ha alejado de los medios de comunicación convencionales, se ha trasladado a Florida y se ha ganado un gran número de seguidores en Internet con vídeos en los que combina temas de bienestar, teorías de la conspiración y reflexiones sobre su devoción religiosa.

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