Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Russell Brand se declara no culpable de nuevos cargos de violación y agresión sexual

Russell Brand niega ante un tribunal londinense los cargos adicionales

24 de febrero de 2026 - 9:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Russell Brand llega a Southwark Crown Court, en Londres, el martes 24 de febrero de 2026. (AP Photo/Alberto Pezzali) (Alberto Pezzali)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LONDRES - El cómico británico Russell Brand se declaró el martes no culpable de nuevos cargos de violación y agresión sexual.

Brand, que ya se enfrentaba a cargos similares que implicaban a cuatro mujeres, negó los nuevos cargos ante el Tribunal de la Corona de Southwark. Los presuntos delitos tuvieron lugar en 2009, dijo la Fiscalía de la Corona.

Brand, de 50 años, fue acusado en abril de dos delitos de violación, dos de agresión sexual y uno de atentado al pudor. Según la fiscalía, los delitos contra cuatro mujeres tuvieron lugar entre 1999 y 2005, uno en la localidad costera inglesa de Bournemouth y tres en Londres. Brand se declaró inocente de esos cargos ante un tribunal londinense a principios de este año.

Se espera que el juicio, previsto para junio, dure entre cuatro y cinco semanas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
