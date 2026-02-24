Russell Brand se declara no culpable de nuevos cargos de violación y agresión sexual
Russell Brand niega ante un tribunal londinense los cargos adicionales
24 de febrero de 2026 - 9:44 AM
24 de febrero de 2026 - 9:44 AM
LONDRES - El cómico británico Russell Brand se declaró el martes no culpable de nuevos cargos de violación y agresión sexual.
Brand, que ya se enfrentaba a cargos similares que implicaban a cuatro mujeres, negó los nuevos cargos ante el Tribunal de la Corona de Southwark. Los presuntos delitos tuvieron lugar en 2009, dijo la Fiscalía de la Corona.
Brand, de 50 años, fue acusado en abril de dos delitos de violación, dos de agresión sexual y uno de atentado al pudor. Según la fiscalía, los delitos contra cuatro mujeres tuvieron lugar entre 1999 y 2005, uno en la localidad costera inglesa de Bournemouth y tres en Londres. Brand se declaró inocente de esos cargos ante un tribunal londinense a principios de este año.
Se espera que el juicio, previsto para junio, dure entre cuatro y cinco semanas.
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: