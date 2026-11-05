Encuentran incendiada en Arecibo una guagua hurtada en Bayamón

( Suministrada por la Policía )

Una guagua reportada como hurtada en el centro comercial Plaza del Sol, en Bayamón, fue encontrada incendiada la noche del miércoles en la calle Marte de Abra San Francisco, en Arecibo.

De acuerdo con la Policía, un ciudadano alertó a las autoridades a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el hallazgo.

Posteriormente, agentes del Precinto 107 de Arecibo y personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, donde extinguieron el fuego.

Al verificar la tablilla del vehículo, una Hyundai Tucson gris de 2016, los agentes corroboraron que su dueña lo había reportado hurtado a eso de las 8:00 p.m. de ese mismo día en el centro comercial.

La Policía indicó que la guagua quedó totalmente quemada.