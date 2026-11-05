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Encuentran incendiada en Arecibo una guagua hurtada en Bayamón

La dueña había reportado la desaparición del vehículo esa misma noche desde un centro comercial

5 de noviembre de 2026 - 11:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que la guagua quedó totalmente quemada. (Suministrada por la Policía)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una guagua reportada como hurtada en el centro comercial Plaza del Sol, en Bayamón, fue encontrada incendiada la noche del miércoles en la calle Marte de Abra San Francisco, en Arecibo.

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De acuerdo con la Policía, un ciudadano alertó a las autoridades a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre el hallazgo.

Posteriormente, agentes del Precinto 107 de Arecibo y personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, donde extinguieron el fuego.

Al verificar la tablilla del vehículo, una Hyundai Tucson gris de 2016, los agentes corroboraron que su dueña lo había reportado hurtado a eso de las 8:00 p.m. de ese mismo día en el centro comercial.

La Policía indicó que la guagua quedó totalmente quemada.

El sargento Juan Román, de la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo, quedó a cargo de la investigación.

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