¿Qué pasa cuando un vuelo recibe una amenaza de bomba?

Cientos de pasajeros de aerolíneas en Europa vieron sus vuelos desviados o escoltados por aeronaves militares esta semana tras una serie de amenazas de bomba que las autoridades calificaron de engaños malintencionados.

No se supo de inmediato quién estaba detrás de las amenazas, que se produjeron en momentos de crecientes tensiones con Rusia y en medio de advertencias de que ese país podría estar intensificando los llamados ataques híbridos en Europa.

Esto es lo que ocurre cuando las aerolíneas reciben amenazas de bomba.

Las amenazas se evalúan y luego se comunican a los pilotos

Los encargados de la evaluación determinan si una amenaza es creíble, parcialmente creíble o no creíble, según Joji Waites, director de seguridad aérea, políticas y reglamentación de la Asociación Británica de Pilotos de Aerolíneas.

Si la amenaza se considera creíble, se informa de inmediato a la tripulación y el capitán toma todas las decisiones, guiado por una lista de verificación de seguridad, explicó Waites. Si la aeronave está en tierra, eso implicaría evacuarla. Si ya está en vuelo, la prioridad sería aterrizar lo antes posible y de la forma más segura posible.

PUBLICIDAD

“Los pilotos son profesionales altamente capacitados y calificados. Su experiencia es invaluable para garantizar la seguridad de los pasajeros y mantener la aviación como uno de los medios de transporte más seguros que existen”, dijo Waites.

Las aerolíneas, los operadores aeroportuarios y las autoridades policiales suelen seguir las directrices elaboradas por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y la Organización de Aviación Civil Internacional, que realiza auditorías para garantizar su cumplimiento.

La capacitación de las tripulaciones incluye simulacros que abarcan diversas amenazas, entre ellas cómo buscar explosivos que podrían haber sido introducidos clandestinamente a bordo.

Desviar vuelos e inspeccionar aeronaves resulta costoso

Cuando las amenazas se reciben por teléfono, los empleados de las aerolíneas tienen instrucciones de mantener en línea a la persona que llama y recopilar la mayor cantidad de información posible, según el experto en seguridad aérea Philip Baum.

Muchas de las amenazas recibidas esta semana se enviaron por correo electrónico e incluían suficiente información para que las autoridades determinaran que era necesario inspeccionar las aeronaves. Eso puede resultar costoso para las aerolíneas.

Baum, profesor visitante de seguridad aérea en la Universidad de Coventry, en Inglaterra, dijo que desviar un vuelo por un pasajero conflictivo o una amenaza de bomba puede costar hasta $250,000.

Los costos podrían ser menores en este caso porque la mayoría de los vuelos afectados eran de corta distancia, en los que es menos probable que las demoras se prolonguen hasta el día siguiente, señaló.

Las falsas amenazas podrían poner a prueba las defensas

La intención de estas amenazas “parece ser sembrar el caos y la incertidumbre sobre la fiabilidad del tráfico aéreo en toda Europa”, dijo Jacob Funk Kirkegaard, investigador principal del centro de estudios Bruegel, en Bruselas.

PUBLICIDAD

Las amenazas también podrían servir para comparar los tiempos de respuesta y el grado de coordinación entre las autoridades de distintos países, con el objetivo de identificar puntos débiles para futuros ataques.