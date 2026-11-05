Renuncia el presidente de Paraguay en medio de la crisis por el colapso de un banco

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves, días después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank.

Peña anunció su renuncia en un video publicado en la red social X, en el que afirmó que daba un paso al costado para preservar la estabilidad del país y sus instituciones democráticas.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia como presidente de la República”, expresó. “Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, la paz social y la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”.

Peña ofreció disculpas, pero no llegó a asumir responsabilidad por la crisis bancaria.

“También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento le he fallado”, manifestó. “Nunca fue mi intención traicionar la confianza que depositaron en mí. Cada día asumí esta responsabilidad con la voluntad de trabajar por Paraguay”.

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El mandatario indicó que su prioridad era garantizar que los depositantes pudieran recuperar sus ahorros.

“Detrás de cada depósito hay años de trabajo duro, sacrificio y sueños familiares”, expresó.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Horas después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank, una importante entidad de préstamos digitales que pasó de ser una financiera poco conocida a convertirse en un nombre familiar en menos de cinco años, el presidente Santiago Peña enfrentaba un proceso de juicio político, manifestantes se enfrentaban con agentes antidisturbios y los directivos del banco habían sido detenidos.

El colapso repentino de una entidad bancaria que afirmaba tener como clientes a más del 60% de los adultos de Paraguay ha provocado conmoción en el sistema financiero del país.

Para el jueves por la mañana, la rebelión de varios miembros del propio Partido Colorado, de tendencia conservadora y al que pertenece Peña, se había convertido en una revuelta generalizada dentro de la colectividad. Las dos principales facciones del partido gobernante en la Cámara de Diputados se comprometieron a respaldar un proceso de juicio político, cuyo debate estaba pautado para el jueves, luego de que el expresidente Horacio Cartes, poderoso líder de la colectividad, le retirara su apoyo a Peña.

Para iniciar el proceso de juicio político, se necesita el voto de dos terceras partes de los diputados presentes. Posteriormente, el caso pasaría al Senado, donde también se requeriría una mayoría de dos tercios para destituir a Peña, un execonomista del Fondo Monetario Internacional de 47 años.

El miércoles, antes de que su propio partido se volviera en su contra, Peña intentó dejar atrás el escándalo mediante un mensaje en video, en el que no asumió responsabilidad alguna y prometió proteger los ahorros de los depositantes. También autorizó ese día desembolsos de emergencia para los clientes del banco y nombró a un nuevo presidente del Banco Central.

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“Paraguay necesita instituciones que ofrezcan respuestas y protejan los recursos de nuestra gente”, afirmó.

Manifestantes protestan contra el gobierno y Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central de Paraguay en medio de una crisis de solvencia, en Asunción. (Jorge Saenz)

La agitación política y las promesas de alivio dejan sin respuesta una pregunta de mayor alcance: cómo un banco vinculado al presidente, quien hasta el año pasado tenía una participación en la empresa matriz de Ueno, pudo crecer tan rápidamente en tamaño e importancia a pesar de las reiteradas advertencias sobre sus cuestionables prácticas de préstamo.

Para muchos paraguayos, la respuesta está en la incómoda cercanía entre el Partido Colorado, que lleva décadas en el poder, los organismos reguladores del país y las élites empresariales. Se trata de una debilidad que ha persistido, incluso mientras una gestión económica estable y el rápido crecimiento convirtieron a Paraguay en un destino atractivo para los inversionistas internacionales durante los últimos años.

“Santiago Peña y el Partido Colorado nos han robado todos nuestros ahorros”, dijo Luis Pineda, uno de los manifestantes que marcharon el miércoles hacia el Congreso. “Estamos hartos de 70 años de saqueo”.

De entidad financiera destacada a banco intervenido

Poco después de obtener su licencia bancaria en 2023, Ueno parecía estar en todas partes en Paraguay. La entidad de préstamos digitales, que surgió de una empresa financiera con décadas de trayectoria y cambió su marca, atrajo clientes con generosas ofertas de reembolsos en compras de supermercado, llegó a tener más de 70 sucursales, patrocinó a la selección nacional de fútbol de Paraguay y colocó su nombre en el principal estadio del país.

Durante el gobierno de Peña, una gran cantidad de fondos públicos ingresó a las arcas de Ueno. Además, el mandatario nombró a Carlos Carvallo, presidente de Financiera Ueno —antecesora de Ueno Bank—, para dirigir el Banco Central, organismo encargado de supervisar a la entidad de préstamos digitales.

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Un manifestante sostiene un billete ficticio de un dólar con la imagen del presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una protesta contra el gobierno y Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central en medio de una crisis de solvencia. (The Associated Press)

Hasta el mes pasado, Ueno informó que mantenía alrededor de $800 millones en depósitos públicos, cerca de una cuarta parte de sus depósitos totales. Entre esos fondos figuraban recursos de la caja de jubilaciones y del seguro de salud del Estado, así como de las entidades que operan las enormes represas hidroeléctricas de Paraguay.

Mientras los ahorros de los jubilados y otros fondos públicos se acumulaban en Ueno, las preocupaciones dentro del Banco Central aumentaban. En junio, sus inspectores detectaron un patrón de préstamos riesgosos a personas vinculadas con la entidad, informó ABC Color, uno de los principales periódicos de Paraguay.

Ueno había concedido grandes sumas de dinero a empresas relacionadas con sus propietarios, por encima de los límites permitidos por ley y sin suficientes garantías para cubrir las deudas en caso de incumplimiento. En un solo día de septiembre de 2025, casi $39 millones fueron destinados a tres de esas empresas.

Peña desestimó repetidamente las advertencias. Incluso el mes pasado defendió a Ueno y la supervisión del Banco Central, al descartar las preocupaciones como parte de una campaña de desprestigio que estaba generando alarma entre la población.

Largas filas frente a las sucursales, pero los clientes no pueden acceder a sus cuentas

Sin embargo, el lunes la situación se vino abajo. Los reguladores que investigaban los préstamos de Ueno a empresas vinculadas con sus propietarios encontraron créditos con documentación deficiente y gastos que el banco había contabilizado incorrectamente como activos, informó el Banco Central.

Una vez corregidos los estados financieros, el capital de Ueno —el colchón de recursos que los bancos deben mantener para absorber pérdidas— cayó a menos de la mitad del mínimo legal exigido.

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El Banco Central intervino la entidad el martes y anunció planes para trasladar las cuentas de los clientes, junto con los activos que aún conservaran algún valor, a otros bancos antes de liquidar lo que quedara de la institución.

La aplicación de Ueno, sus tarjetas y las transferencias dejaron de funcionar, mientras que sus sucursales cerraron las puertas. Esto provocó que depositantes desesperados hicieran filas en el exterior sin poder retirar sus ahorros.

El miércoles, una avalancha de personas intentó abrir cuentas en otras instituciones bancarias, lo que provocó fallas en las aplicaciones móviles de otros bancos y aumentó el pánico entre la población.

Los manifestantes en Paraguay pedían un juicio político. (The Associated Press)

Las autoridades pidieron calma y aseguraron que habían comenzado a reembolsar a los depositantes. También abrieron cuentas en otras entidades para unos 280,000 clientes que solo tenían relaciones bancarias con Ueno.

“El sistema bancario es sólido”, insistió Pedro Acosta Bernal, quien fue nombrado presidente interino del Banco Central el miércoles, luego de que Carvallo renunciara a petición de Peña.

Las autoridades han detenido a ocho altos ejecutivos de Ueno, entre ellos su fundador, Miguel Vázquez, y el presidente del banco, Juan Manuel Gustale. Los fiscales también presentaron cargos contra 27 funcionarios de la entidad y asociados comerciales por delitos que incluyen lesión de confianza y tentativa de estafa.

Los abogados de varios de los detenidos dijeron que necesitaban tiempo para revisar las acusaciones antes de poder ofrecer comentarios.

Exigen juicio político contra Peña en las calles y el Congreso

Cientos de empleados de Ueno Bank y de otras empresas pertenecientes a Grupo Vázquez, conglomerado matriz del banco, protestaron el jueves frente al Ministerio de Trabajo para exigir indemnizaciones y el pago de salarios adeudados. Sus empleos permanecen en el limbo y sus sueldos están atrapados en la entidad bancaria intervenida.

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Un día antes, cientos de jubilados, depositantes, estudiantes universitarios y trabajadores habían inundado las calles de Asunción, la capital del país.

“¡Queremos tu cabeza, Peña!”, gritaban. Sus pancartas exigían un juicio político contra el mandatario, lo calificaban como “el enemigo de los ahorristas” y reclamaban: “Devuélvannos nuestro dinero”.

Agentes antidisturbios utilizaron gas pimienta y balas de goma para dispersar a la multitud.

Muchos manifestantes consideraban que el colapso de Ueno no era solo consecuencia de prácticas bancarias riesgosas, sino también un ejemplo de corrupción gubernamental. En el índice más reciente de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, organismo de vigilancia global, solo Venezuela aparece en una posición peor que Paraguay en América del Sur.

“Este es otro ataque contra ciudadanos honestos y trabajadores, personas cuyos pequeños ahorros son el fruto de años de esfuerzo”, expresó el manifestante Belarmino Balbuena.

En el estadio nacional que alguna vez llevó el nombre de Ueno, el logotipo del banco ya había sido eliminado. Sin embargo, en distintos puntos de la capital aparecieron nuevos grafitis que calificaban a los políticos de ladrones.

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