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Tiroteo a la luz del día en oficina postal en Iowa: tres personas heridas y un sospechoso arrestado

La localidad ubica frente a uno de los principales hospitales de la ciudad

5 de noviembre de 2026 - 12:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los tiroteos se produjeron el miércoles de madrugada. (AP)
El tiroteo se produjo este jueves en el segundo piso de la oficina postal.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un tiroteo en una oficina postal de Iowa dejó a tres personas heridas este jueves, informaron las autoridades.

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La Policía de Des Moines indicó que el sospechoso fue detenido y que las víctimas sufrieron heridas que no se consideran potencialmente mortales.

“Todas están en el hospital y reciben atención médica en estos momentos”, dijo el sargento Paul Parizek al referirse a las víctimas.

Parizek explicó que los agentes respondieron a la emergencia en un periodo de tres minutos. El tiroteo ocurrió en el segundo piso de la oficina postal y los primeros informes sobre disparos comenzaron a recibirse alrededor de las 9:10 a.m., hora local.

La oficina postal principal está ubicada al norte del centro de Des Moines, frente a uno de los principales hospitales de la ciudad.

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Pendientes a www.elnuevodia.com para ampliación.

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IowaEstados UnidosHeridosTiroteosBreaking News
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