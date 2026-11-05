Tiroteo a la luz del día en oficina postal en Iowa: tres personas heridas y un sospechoso arrestado
La localidad ubica frente a uno de los principales hospitales de la ciudad
5 de noviembre de 2026 - 12:24 PM
5 de noviembre de 2026 - 12:24 PM
Un tiroteo en una oficina postal de Iowa dejó a tres personas heridas este jueves, informaron las autoridades.
La Policía de Des Moines indicó que el sospechoso fue detenido y que las víctimas sufrieron heridas que no se consideran potencialmente mortales.
“Todas están en el hospital y reciben atención médica en estos momentos”, dijo el sargento Paul Parizek al referirse a las víctimas.
Parizek explicó que los agentes respondieron a la emergencia en un periodo de tres minutos. El tiroteo ocurrió en el segundo piso de la oficina postal y los primeros informes sobre disparos comenzaron a recibirse alrededor de las 9:10 a.m., hora local.
La oficina postal principal está ubicada al norte del centro de Des Moines, frente a uno de los principales hospitales de la ciudad.
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