Un padre armado enfrentó al atacante en tiroteo escolar en Oregón: ¿cuán común es que ocurra?

Pocos tiroteos masivos en Estados Unidos terminan como el ataque mortal en una escuela primaria de Oregón: con un civil armado disparándole al atacante.

El presidente Donald Trump se sumó el viernes a quienes elogiaron a un padre de dos niñas que se enfrentó a un adolescente armado durante el ataque en la escuela primaria Silver Rail, que dejó tres estudiantes y una maestra muertos. Kenda Freeman dijo que su hijo, Kaylub Giamanco, intervino disparando su propia arma después de que comenzara el tiroteo en la escuela de sus hijas, en la localidad de Bend.

“Es algo terrible, pero gracias a Dios por un hombre que tenía un arma y sabía cómo usarla”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Giamanco, un carpintero de 36 años que tenía una pistola calibre .40 guardada legalmente en su vehículo, entró en la escuela, escuchó disparos y disparó su arma después de ver a una maestra forcejeando con el atacante, dijo el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz.

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Casos como la intervención en Oregón siguen siendo poco frecuentes, según el Centro de Capacitación Avanzada de Respuesta Rápida de las Fuerzas del Orden de la Universidad Estatal de Texas.

El centro ALERRT llevó un registro, entre 2000 y 2025, de lo que denomina incidentes de “ataque activo”, en los que el perpetrador utilizó armas de fuego, armas blancas o vehículos.

De los 634 casos estudiados, 374 terminaron antes de que llegara la Policía. Entre estos, 29 terminaron cuando civiles armados le dispararon al atacante. En otros 31 incidentes, civiles sometieron al atacante mediante algún otro método, como derribarlo y sujetarlo en el suelo o quitarle el arma.

“Reconocen que pueden ser la única manera de detenerlo antes de que lleguen las autoridades”, dijo James Keith, portavoz del centro.

La figura heroica del “hombre bueno con un arma”, capaz de detener un ataque incluso antes de que lleguen las autoridades, ha sido durante mucho tiempo una consigna de los defensores del derecho a portar armas, quienes argumentan que los ciudadanos armados pueden actuar como una primera línea de defensa propia y protección pública. En algunos casos, la persona que interviene ha recibido adiestramiento policial o militar. En otros, son simplemente personas que reaccionaron en un momento de caos.

En algunos estados, los legisladores han buscado colocar a ciudadanos armados en posición de frustrar un ataque lo antes posible en determinados espacios públicos.

Texas creó en 2013 un programa de agentes de seguridad escolar para permitir que maestros y empleados capacitados portaran armas de fuego ocultas en los planteles. Amplió los programas de seguridad y los requisitos de vigilancia y personal armado en las escuelas después de los tiroteos masivos en una escuela superior cerca de Houston, en 2018, y en la escuela primaria Robb, en Uvalde, en 2022.

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Texas tiene algunas de las leyes de control de armas menos restrictivas del país, según el Centro Legal Giffords para Prevenir la Violencia Armada. El grupo sitúa las de Oregón entre las más estrictas.

Algunos ejemplos destacados de ciudadanos armados que se enfrentaron a atacantes para ayudar a detener tiroteos masivos:

In-N-Out de Twin Falls, Idaho

Un hombre armado mató a tres personas e hirió a otras siete en un In-N-Out Burger el 3 de agosto. Las autoridades dijeron que el atacante pudiera haber matado a más personas de no haber sido por un agente fuera de servicio que se encontraba como cliente en el restaurante y un civil armado que intercambiaron disparos con él.

Jordan Salinas dijo que no dudó en tomar su arma y enfrentarse al atacante cuando vio a personas huyendo del restaurante y escuchó disparos. Al recibir fuego en respuesta, el atacante retrocedió y finalmente se suicidó.

“No le gustó cuando las balas comenzaron a volar en ambas direcciones”, dijo Salinas al Idaho Statesman. “Hay una tarea que debe hacerse, y somos nosotros quienes tenemos que hacerla”.

Tiroteo en una iglesia de White Settlement, Texas

En diciembre de 2019, un hombre disfrazado y vestido con una gabardina sacó una escopeta y mató a dos personas durante un servicio dominical en la iglesia de Cristo West Freeway antes de que lo matara Jack Wilson, un instructor de armas de fuego de 71 años que también había sido agente de reserva de la oficina del alguacil.

Wilson mantuvo la calma mientras los feligreses se apresuraban a buscar refugio.

“El único tiro despejado que tenía era a su cabeza porque todavía había personas en los bancos que no se habían agachado tanto como podían. Esa era mi única oportunidad de disparar”, dijo Wilson en 2019.

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Tiroteo en una iglesia de Sutherland Springs, Texas

Un hombre armado mató a 26 personas en una iglesia de una pequeña localidad en 2017. Stephen Willeford, un exinstructor de la Asociación Nacional del Rifle que vivía al otro lado de la calle, tomó su rifle y corrió descalzo para dispararle al atacante, a quien hirió.

El atacante huyó y Willeford le hizo señas a un conductor que pasaba para que se detuviera. Los dos hombres persiguieron al atacante, quien finalmente se suicidó.