De la finca a prisión: radican cargos contra tres hombres que habrían robado 400 pacas de heno

Tres hombres enfrentan cargos por apropiación ilegal grave tras presuntamente hurtar unas 400 pacas de heno, valoradas en $4,000, de una finca privada en el barrio Punta Palma, en Barceloneta, informó la Policía.

Los imputados fueron identificados como Edxadier Domínguez Luyando, de 31 años; Keniel Cordova Rodríguez, de 18; y Anthony Martínez Rosarios, de 35.

El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto contra los tres durante la tarde del viernes y les impuso una fianza de $20,000 a cada uno, que no prestaron, por lo que fueron ingresados en la Institución Correccional de Bayamón.

Según la investigación, los hechos ocurrieron durante la tarde del jueves cuando agentes intervinieron en la PR-681, en el mencionado barrio, con una Ford F-250 gris de 2015 que llevaba un arrastre con pacas de heno presuntamente hurtadas.

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La vista preliminar quedó pautada para el 30 de octubre. (Suministrada)

En el operativo participaron agentes de las unidades Strike Force de Arecibo y Bayamón, así como de Vehículos Hurtados, la Unidad Motorizada y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) del área de Arecibo.

El agente Alexander Irizarry Astor, de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, consultó el caso con el fiscal Ismael Ortiz Roldan, quien ordenó ocupar el vehículo y presentó los cargos.