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De la finca a prisión: radican cargos contra tres hombres que habrían robado 400 pacas de heno

La mercancía fue valorada en $4,000 y las autoridades ocuparon la camioneta en Barceloneta

17 de octubre de 2026 - 9:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fueron robadas de una finca privada. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Tres hombres enfrentan cargos por apropiación ilegal grave tras presuntamente hurtar unas 400 pacas de heno, valoradas en $4,000, de una finca privada en el barrio Punta Palma, en Barceloneta, informó la Policía.

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Los imputados fueron identificados como Edxadier Domínguez Luyando, de 31 años; Keniel Cordova Rodríguez, de 18; y Anthony Martínez Rosarios, de 35.

El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto contra los tres durante la tarde del viernes y les impuso una fianza de $20,000 a cada uno, que no prestaron, por lo que fueron ingresados en la Institución Correccional de Bayamón.

Según la investigación, los hechos ocurrieron durante la tarde del jueves cuando agentes intervinieron en la PR-681, en el mencionado barrio, con una Ford F-250 gris de 2015 que llevaba un arrastre con pacas de heno presuntamente hurtadas.

La vista preliminar quedó pautada para el 30 de octubre.
La vista preliminar quedó pautada para el 30 de octubre. (Suministrada)

En el operativo participaron agentes de las unidades Strike Force de Arecibo y Bayamón, así como de Vehículos Hurtados, la Unidad Motorizada y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) del área de Arecibo.

El agente Alexander Irizarry Astor, de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, consultó el caso con el fiscal Ismael Ortiz Roldan, quien ordenó ocupar el vehículo y presentó los cargos.

La vista preliminar quedó pautada para el 30 de octubre.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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