Dará la bendición dominical: Papa León recibirá el alta después de la operación de cáncer de pulmón

CIUDAD DEL VATICANO - El papa León XIV recibirá el alta hospitalaria este sábado, cuatro días después de someterse a una intervención quirúrgica por un cáncer de pulmón, e impartirá la tradicional bendición del mediodía del domingo desde una ventana con vistas a la plaza de San Pedro, según ha anunciado el Vaticano.

A Leo, de 71 años, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho después de que los médicos detectaran un nódulo que se sospechaba que era canceroso. La intervención quirúrgica confirmó que padecía un adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

Su médico personal y cirujano afirmó en un comunicado independiente que “se consideró que Leo reunía las condiciones para recibir el alta hospitalaria” basándose en los resultados de los análisis de sangre y en una radiografía de tórax realizada el sábado por la mañana, junto con una evaluación de su estado clínico.

Está previsto que salga del hospital a primera hora de la tarde y regrese al Vaticano, según ha informado el Vaticano en un breve comunicado.

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1 / 6 | Detéctalo a tiempo: los consejos de un experto ante el cáncer de pulmón. El adenocarcinoma localizado en el pulmón derecho del papa León XIV fue detectado en una revisión rutinaria. - Agencia EFE 1 / 6 Detéctalo a tiempo: los consejos de un experto ante el cáncer de pulmón El adenocarcinoma localizado en el pulmón derecho del papa León XIV fue detectado en una revisión rutinaria. Agencia EFE Compartir

Con notable transparencia, Leo anunció el pasado domingo a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro que los médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón y que se lo extirparían.

Desde la intervención quirúrgica del martes, que confirmó el diagnóstico de cáncer, Leo ha dado claras señales de que se está recuperando bien, entre otras cosas al mantener una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, reunirse con sus principales colaboradores y celebrar una misa en una capilla improvisada del hospital.

Los informes médicos de su médico de cabecera y de su cirujano también indicaban una buena recuperación postoperatoria que le había permitido realizar “sus actividades cotidianas habituales de forma totalmente autónoma”.

El Vaticano publicó el viernes las primeras imágenes de Leo tras su operación, en las que aparece de pie ante un altar en la capilla de un hospital, vestido con vestiduras verdes, mientras los médicos afirmaban que las pruebas confirmaban su “mejora constante”.

1 / 10 | En imágenes: la estatua a tamaño real del papa León XIV que atrae miradas en Perú. Un hombre y su perro posan junto a la estatua de tamaño real del Papa León XIV en el barrio de Barranco, en Lima, Perú. - Martin Mejia 1 / 10 En imágenes: la estatua a tamaño real del papa León XIV que atrae miradas en Perú Un hombre y su perro posan junto a la estatua de tamaño real del Papa León XIV en el barrio de Barranco, en Lima, Perú. Martin Mejia Compartir

Leo presidió en solitario la liturgia y repartió la comunión al personal sanitario y a los gendarmes del Vaticano presentes, según informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. También pronunció una homilía en la que agradeció al personal del hospital “por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos en su fragilidad y, de manera especial, por lo que habían hecho por él”, afirmó Bruni.

El Vaticano había estimado inicialmente una estancia hospitalaria de una semana y canceló sus audiencias hasta el martes. Los expertos señalaron que los pacientes podrían recibir el alta antes, dependiendo del ritmo de su recuperación, y Bruni afirmó que la fecha del alta dependía de los médicos del Papa.

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El próximo gran compromiso del Papa es un viaje a Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre, lo que le da a Leo tres semanas más para recuperarse antes de emprender este ambicioso viaje, que incluye una docena de vuelos y dos desplazamientos en helicóptero.

El Vaticano ha dado señales de que todo está listo al publicar los nombres de los periodistas acreditados para viajar en el avión de Leo el viernes. Además, los cirujanos oncólogos afirman que, por lo general, los protocolos autorizan a los pacientes a volar al cabo de tres semanas, siempre que su recuperación lo permita.